【英國王室】英女王原來用三星手機 同兩個人傾得最多電話？

英女王在位多年深受民眾歡迎，外界亦對相當好奇她的日常生活。英國王室專家透露，原來英女王的手提電話擁有反黑客的加密功能，而且只有兩個人會長期與她通電，包括女兒安妮公主、以及英女王的個人賽馬經理。

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英國王室專家薩切爾多蒂（Jonathan Sacerdoti） 在最新一集廣播節目「Royally Us」中透露，有關英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II） 的趣聞，表示能夠致電給英女王的人有限，當中只有兩個人經常打給英女王傾電話，包括她的女兒女妮公主（Princess Anne）、以及英女王好友、已故卡那封伯爵（Earl of Carnarvon）的女婿沃倫（John Warren）。沃倫現為英女王的的人賽馬經理。

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薩切爾多蒂更聲稱，當沃倫來電，即使英女王身在何處亦會接聽電話。

薩切爾多蒂亦指，英女王有自己的私人手提電話，據悉是南韓三星牌子，軍情六處（MI6）為其手機裝有反黑客加密功能，絕對沒有人能入侵並偷取其電話資料。

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責任編輯：郭麗明