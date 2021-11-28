【MPF】積金局：續研究擴大可投資範圍、促降費　須適時調整有關入息水平

▲ 積金局主席劉麥嘉軒表示，要適時調整最低及最高有關入息水平，以確保強積金供款額充足。

強積金（MPF）制度推出21年，積金局主席劉麥嘉軒表示，未來會繼續完善強積金制度，包括繼續研究擴大強積金可投資範圍、促降費，同時提出有需要適時調整最低及最高有關入息水平，以確保強積金供款額充足。

截至今年9月底，強積金總資產已累積約1.2萬億元。劉麥嘉軒指，未來提升強積金保障功能在於5項關鍵因素，分別是：投資回報、基金收費、供款額、取消對沖及自願性供款。

積金局：研以主權評級作為國債評級 料年內有結果｜【下一頁】

針對坊間指強積金連抗通脹都有難度，劉麥嘉軒表示，事實上強積金實施至今，年率化淨回報為4.4%，高於同期的1.6%通脹率，反映制度持續穩健增長。

積金局：全力配合政府研究擴大投資範圍至內地政府債等

而且，積金局未來會繼續研究不同措施擴大強積金投資範圍，例如早前《施政報告》提出研究便利強積金投資內地發行的政府及政策性銀行債券的措施，當局目前全力配合政府研究有關推行細節。另外，積金局亦正檢討目前可供選擇的強積金基金，以計劃成員的預期回報為本，促進業界開發更多類型的退休投資方案。

她續指，在強積金供款額水平，因應入息水平變動，最低及最高有關入息水平須適時調整，以確保強積金的充足程度。目前，僱主及僱員雙方均須按僱員有關入息的5%作出強制性供款，供款額則受最低及最高有關入息水平所限，若僱員的入息低於最低有關水平就無須供款，原意是減輕有關僱員的負擔，但結果卻減少了他們的退休儲備。

自願性供款方面，劉麥嘉軒指自從政府推出可扣稅自願性供款後，成員反應正面。在2020-21財政年度，可扣稅自願性供款共22億元，按年增加30%。截至今年9月，共有5.6萬個可扣稅自願性供款帳戶，可見愈來愈多打工仔認同以自願供款壯大退休資產的理念。

相關文章：

【MPF】4間MPF營辦商上月市佔率跌 宏利逆市跑贏搶佔市場

【MPF轉年金】羅致光：強制轉年金屬天方夜譚 「非香港可接受或會發生的事」

【MPF】許正宇：放寬強積金投資內地國債料年底有初步結果 積金易平台落實後可省300億行政費

【MPF變年金】羅致光：研究強積金自動或強制轉為年金 業界：需保留一定彈性予市民（第二版）