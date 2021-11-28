【配股潮】創夢天地擬折讓逾9%配售新股　騰訊持股被攤薄

▲ 11月8日，創夢天地發佈公告稱，與騰訊科技訂立《QQ系列形象》潮玩產品授權協議。

創夢天地 （01119） 宣布，配售最多7228萬股新股，佔已發行股本約5.5%，配售價5.92元，較上日收市價6.53元折讓9.34%。緊接配售及認購後，騰訊 （00700） 持股由17.94%攤薄至17.54%。

公司周日（11月28日）與董事會主席陳湘宇全資擁有的Brilliant Seed、騰訊 （00700） 全資附屬Tencent Mobility及董事雷俊文全資擁有的Instant Sparkle 訂立認購協議，三者同意配售及認購分別1314萬、1314萬及657萬股認購股份，配售價與認購價均為5.92元。

騰訊變相減持

緊隨完成配售及認購事項後，Brilliant Seed持股百分比將由18.52降至18.07%；Tencent Mobility持股由17.94%降至17.54%。Instant Sparkle持股則由2.09%上升至2.39%。

執行董事關嵩及高煉惇全資持有的Bubble Sky Limited及Shipshape Holdings Limited，持股則由3.6%和1.06%，降至3.33%和0.98%。

配售所得款項淨額為4.27億港元，而認購事項所得款項淨額預期約1.95億元。董事認為，配售及認購事項旨在加強集團財務狀況，為擴展及增長計劃提供長期資金。所得資金擬用於提升遊戲開發能力，豐富遊戲組合及增加活躍用戶群；同時加速集團線下店的擴張，以及進一步推動潮玩業態的發展。

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編輯：區嘉俊