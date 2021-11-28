  • 22°C
香港時間 : 20211128日 (日) 20:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【配股潮】創夢天地擬折讓逾9%配售新股　騰訊持股被攤薄

股市 19:29 2021/11/28

分享：

11月8日，創夢天地發佈公告稱，與騰訊科技訂立《QQ系列形象》潮玩產品授權協議。

創夢天地 （01119） 宣布，配售最多7228萬股新股，佔已發行股本約5.5%，配售價5.92元，較上日收市價6.53元折讓9.34%。緊接配售及認購後，騰訊 （00700） 持股由17.94%攤薄至17.54%。

公司周日（11月28日）與董事會主席陳湘宇全資擁有的Brilliant Seed、騰訊 （00700） 全資附屬Tencent Mobility及董事雷俊文全資擁有的Instant Sparkle 訂立認購協議，三者同意配售及認購分別1314萬、1314萬及657萬股認購股份，配售價與認購價均為5.92元。

騰訊變相減持

緊隨完成配售及認購事項後，Brilliant Seed持股百分比將由18.52降至18.07%；Tencent Mobility持股由17.94%降至17.54%。Instant Sparkle持股則由2.09%上升至2.39%。

執行董事關嵩及高煉惇全資持有的Bubble Sky Limited及Shipshape Holdings Limited，持股則由3.6%和1.06%，降至3.33%和0.98%。

配售所得款項淨額為4.27億港元，而認購事項所得款項淨額預期約1.95億元。董事認為，配售及認購事項旨在加強集團財務狀況，為擴展及增長計劃提供長期資金。所得資金擬用於提升遊戲開發能力，豐富遊戲組合及增加活躍用戶群；同時加速集團線下店的擴張，以及進一步推動潮玩業態的發展。

相關文章：【配股潮】JS環球生活遭股東折讓一成配股　套現逾11億元

【碧服配股】碧桂園服務周五復牌跌逾11%穿配售價　折讓近一成配股籌80億

【內房危機】融創中國、融創服務配股完成 共集資約73億

編輯：區嘉俊

港股 騰訊控股（00700） 配售 配股 創夢天地（01119）

上一篇文章

【MPF】積金局：續研究擴大可投資範圍、促降費　須適時調整有關入息水平

下一篇文章

【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大股份套現近27億元　折讓約兩成
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大股份套現近27億元　折讓約兩成
【阿里巴巴股價】阿里巴巴昨止跌後今又創上市新低　逾千買盤130元價位排隊博撈底
【阿里巴巴股價】阿里巴巴昨止跌後今又創上市新低　逾千買盤130元價位排隊博撈底
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%
【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款