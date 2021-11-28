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【業績｜餐飲股】翠華上半年虧損收窄六成至3043萬元　計劃明年初在港增設3餐廳

股市 19:16 2021/11/28

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翠華控股上半年虧損收窄六成至3043萬元　

經營翠華餐廳的翠華控股 （01314） 公布業績，截至9月底的上半年集團收益按年升兩成至5.2億元，虧損收窄60.8%至3,042.8萬元，不派息。翠華表示，計劃明年第一季前在港再增設多3間餐廳。

期內，翠華的香港業務收益按年升23.5%至2.6億元，而中國內地收益則升16.5%至2.6億元。集團解釋，主要受惠於外出用膳的市民人數上升，以及中港的市道逐漸恢復帶動。

翠華香港外賣平台收入升一成　檢討分店網絡後關2店

香港方面，經第三方網上外賣平台的收入較上一個報告期升10.6%。而即使翠華大部分在香港的餐廳已恢復營業，但少數位於主要出入境地點的門店繼續停業，經檢討後期內已關閉2間餐廳及開設1間餐廳。

中國業務上，在6、7月期間受小區封閉等防疫措施影響，但集團表示仍對內地業務充滿信心，期內在內地開設3間餐廳。

翠華：中國疫情影響不大　續爭取免租減租、檢討餐廳網絡

集團指，期待香港放寬各種本地及出入境的限制措施，增加本地市民及旅客的消費。中國內地市場方面，儘管業務仍會受部分地區的疫情影響，惟不利影響並不重大。

截至9月底止，翠華在香港、中國內地、澳門及新加坡共經營83間餐廳。報告期內，分別在香港、中國及新加坡開設1間、3間及2間餐廳，整體物業租金及相關開支按年升1.2%至1168.5萬元。集團稱，會繼續與業主緊密磋商潛在租賃調整，致力爭取免租或減租，並會定期檢討並調整餐廳網絡。

集團主席李遠康在報告指，即使期間的新冠疫情有所緩和，但對餐飲業仍然造成多種不確定因素，如入境遊客及外出用膳的市民人數全面恢復所需的時間仍不確定。集團未來會繼續加強推廣外賣服務，探索其他新業務模式，並物色更多降低經營成本的可行解決方案，會密切留意疫情及市況發展，有信心可以克服疫情及其他不確定因素的不利影響。

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