【大行報告】金沙銀娛跌5%太陽娛樂跌三成　摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成

▲ 【大行報告】摩通：周焯華被捕或令澳門貴賓廳收入大減五成 博彩行業將成驚弓之鳥

澳門博彩貴賓廳龍頭中介人、太陽城集團 （01383） 主席周焯華因涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮捕，繼而被澳門司警拘捕。摩根大通認為，周焯華是澳門中介業最大及最著名的代表人物，而且太陽城業務佔中介市場40%至45%，亦佔澳門2019年整體博彩收益約15%，預期周焯華被捕會對澳門博彩中介及貴賓廳行業構成重大不利影響，行業將成驚弓之鳥，預期博彩中介的貴賓廳收入於未來數周料縮減30%至50%。

周焯華受查引發濠賭股恐慌，金沙中國 （01928） 周一曾跌11%，收市跌5.3%。銀河娛樂 （00027） 最多跌8%，收市跌幅收窄至5.4%。

另外，太陽城集團開市前宣布短暫停牌，以待發出有關周焯華新聞報導且內容構成公司內幕消息之公告。太陽娛樂 （08082） 曾挫近62%，破底低見0.059元，收市跌幅收窄至31%，收報0.107元。

摩通指，周焯華被捕事件，有3點是預期之外，分別是（1）溫州地方法院的聲明同時指明周焯華涉及鼓吹跨境賭博行為；（2）綽號「洗米華」的周焯華是首名被捕的澳門貴賓廳著名中介人，而過去6年被捕的都是直接提供服務的代理或「步兵」；（3）周焯華被捕的時間令人憂慮，因正值賭牌續牌期，被捕事件或會影響澳門政府對中介系統的意見。

貴賓廳業務佔澳門2019年博彩收益不足40%，EBITDA則佔不足15%。摩通稱，自2020年來貴賓廳業務出現嚴格審查後，已預期行業受結構性衝擊，估計貴賓廳業務於2023年只能推動賭牌營運商EBITDA約1%至4%，或帶動整個行業利潤約2%，因此周焯華被捕事件不會令該行調整澳門賭業預期。

摩通：不建議濠賭大手增持濠賭股

摩通稱，濠賭股近日因憧憬放寬賭業政策而反彈，從政策風險來看，「最壞情況應已過去」，但即使被捕事件只與中介及貴賓廳業務有關，但投資者或將有關消息視作對賭業的潛在整頓，將影響市場投資情緒，因此不建議投資者大手「增持」相關股份。

澳門政府指，周焯被指在2007年以來，在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。

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