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Tesla 放棄申請11億歐元補貼 自行承擔德國電池廠建造開支

環球政經 19:30 2021/11/28

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美國電動車生產商 Tesla(美:TSLA)宣布，已向德國聯邦經濟事務和勃蘭登堡經濟部撤回申請總值11億歐元即約100億元，用於建設歐洲共同利益重要項目亦即國柏林電池廠的補貼，意味Tesla將一力承擔資本開支。Tesla表示，柏林新廠興建計劃不受這決定影响。

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股  詳情請看【下一頁

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Tesla創辦人馬斯克隨即在社交平台補充，公司一直認為政府應該取消所有補貼，包括對石油、天然氣的巨額補貼，然而出於某種原因，政府並不想這樣做。惟外電引述消息指，Tesla撤回補貼申請的動機在於公司有意在美國德州率先量產新電池，這將不符歐盟的補貼資格。

[MPF] 積金局正研究 擴大強積金投資範圍    詳情請看【下一頁

為減少倚賴內地進口，歐盟較早前批准同Tesla等車企提供補貼資助，以支援當地車用電池的生產。

同場加映   【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

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撰文 : 李尚毅

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股

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