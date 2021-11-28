Tesla 放棄申請11億歐元補貼 自行承擔德國電池廠建造開支

美國電動車生產商 Tesla(美:TSLA)宣布，已向德國聯邦經濟事務和勃蘭登堡經濟部撤回申請總值11億歐元即約100億元，用於建設歐洲共同利益重要項目亦即國柏林電池廠的補貼，意味Tesla將一力承擔資本開支。Tesla表示，柏林新廠興建計劃不受這決定影响。

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Tesla創辦人馬斯克隨即在社交平台補充，公司一直認為政府應該取消所有補貼，包括對石油、天然氣的巨額補貼，然而出於某種原因，政府並不想這樣做。惟外電引述消息指，Tesla撤回補貼申請的動機在於公司有意在美國德州率先量產新電池，這將不符歐盟的補貼資格。

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為減少倚賴內地進口，歐盟較早前批准同Tesla等車企提供補貼資助，以支援當地車用電池的生產。

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