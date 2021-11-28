【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光

在南非首先發現的新冠肺炎病毒Omicron變種被指傳染力更強，使全球緊急加強防疫。意大利有團隊近日發布全球首張Omicron變種的圖片，當中明顯可見，Omicron突變遠較Delta變種（首先印度發現）多，向大眾呈現Omicron的威脅。

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意大利首都羅馬的Ospedale Pediatrico Bambino Gesù利用病毒模型，建構出全球首張Omicron變種的圖片。與Delta變種及原來的新冠肺炎病毒株相比，Omicron擁有更多代表突變機率更高的區域。圖中的紅色代表極高突變，橙色為突變性較次，黃色為中等如此類推。

不過，專家指Omicron變種更多突變不等同危險度愈高，只代表Omicron變種更能夠適體人體，或可能產生其他突變，需要作更多研究證實Omicron變種的危險性。

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B.1.1.529變種的刺突蛋白出現32個突變，為Delta變種病毒突變數字的兩倍，傳染力料會高於Delta變種。刺突蛋白突變會增強病毒感染細胞及傳播的能力，同時也使人體免疫細胞更難擊退病毒。

劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）表示，實驗室研究發現B.1.1.529變種其中兩個突變的傳染力增加，同時降低了抗體識別病毒的能力。

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責任編輯：吳漢培