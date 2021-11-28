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【Omicron變種】美國暫未錄相關病例 福西：不排除病毒已傳入

環球社會熱點 18:29 2021/11/28

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全球多國先後出現出現境內首宗在南非發現的變種新冠病毒Omicron感染個案，美國疾病控制及預防中心在上周五（26日）表示，當地暫未錄得與Omicron病毒有關的病例。但華府傳染病專家福西卻指，不排除變種病毒Omicron已傳入美國。

憂削弱新冠疫苗效用 藥廠開發加強版 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）上周五指，截至目前為止，國內尚未發現與變種新冠病毒株Omicron有關病例，將持續監察Omicron病毒株情況，一旦在境內出現，將會第一時間向外界公布。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci） 上周六（27日）接受電視台訪問時指，Omicron病毒株在以色列、比利時等多個地方被發現，與旅行相關的個案不少，反映病毒傳播力強，對Omicron已傳入美國不感意外，只是未有及時發現。福西亦再次強調，接種新冠疫苗及打第3針加強劑是有效對抗疫情的工具。

歐洲多國現首例 英國急收緊防疫（第二版） 【下一頁】

此外，有專家認為變種病毒Omicron的出現，會刺激數百萬未打針的美國民眾接種新冠疫苗、亦會提高民眾打第3針的意欲。范德比爾特大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）指，希望未來1至兩周內，會有愈來愈多人接種新冠疫苗，相信目前新冠疫苗對Omicron病毒株依然有效。

美國於上周五向由南非及鄰近7個國家的非美國公民實施旅遊限制，周一（29日）起生效。CDC及國務院周六亦建議民眾不要前往8個非洲南部國家。

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責任編輯：郭麗明

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