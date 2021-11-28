澳洲擬立法 迫社交平台交出匿名欺凌者身分

社交平台興起後，被屢次批評當中的欺凌情況嚴重。澳洲政府日前宣布，有意提出立法議案，要求社交平台交出所有在網上匿名攻擊他人的欺凌者個人資料，讓人能夠藉此控告他人誹謗。

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總理莫里森（Scott Morrison）周日（28日）表示，希望確保現實世界與線上世界有連貫性，宣布政府將在本周向國會提出新議案，要求就勒令社交平台揭露網上匿名欺凌者的身分立法。莫里森指出，網路世界不應該猶如以往無人看管的不法之地，不能接受有人可以隨便匿名地在網上中傷及傷害他人。

新法下社交平台需要收集新舊用戶的個人資料，容許法庭能夠得到相關資料，處理可以誹謗案件。暫時未知需要用戶提交多頭個人資料，但有傳將包括電話號碼﹑電郵地址及用戶名字等。

社交平台亦需設立投訴機制，讓用戶能夠申訴，要求撤走任何感受到有構成誹謗的內容。若然有關內容未撇走，用戶可向平台要求，索取發出內容人士的個人資料。社交平台拒絕服從，即面臨法律強制令。

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外媒分析指出，今次立法改變法律上就誹謗內容需要負責的對象，由原先經營社交平台專頁的機構如新聞媒體等，改為社交平台公司本身。

不過，研究網絡仇恨的專家作者Ginger Gorman指出，即使新法落實仍不足打擊網絡欺凌。Gorman表明，政府應將立法範圍包含要求社交平台保障公眾不會在內被欺凌，讓社交平台亦要為當中出現的惡劣內容負責。

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責任編輯：吳漢培