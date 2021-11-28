  • 22°C
香港時間 : 20211128日 (日) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲擬立法 迫社交平台交出匿名欺凌者身分

環球社會熱點 18:06 2021/11/28

分享：

社交平台興起後，被屢次批評當中的欺凌情況嚴重。澳洲政府日前宣布，有意提出立法議案，要求社交平台交出所有在網上匿名攻擊他人的欺凌者個人資料，讓人能夠藉此控告他人誹謗。

澳洲擬限制社交平台 未滿16歲用戶須獲家長授權 【下一頁】

總理莫里森（Scott Morrison）周日（28日）表示，希望確保現實世界與線上世界有連貫性，宣布政府將在本周向國會提出新議案，要求就勒令社交平台揭露網上匿名欺凌者的身分立法。莫里森指出，網路世界不應該猶如以往無人看管的不法之地，不能接受有人可以隨便匿名地在網上中傷及傷害他人。

新法下社交平台需要收集新舊用戶的個人資料，容許法庭能夠得到相關資料，處理可以誹謗案件。暫時未知需要用戶提交多頭個人資料，但有傳將包括電話號碼﹑電郵地址及用戶名字等。

社交平台亦需設立投訴機制，讓用戶能夠申訴，要求撤走任何感受到有構成誹謗的內容。若然有關內容未撇走，用戶可向平台要求，索取發出內容人士的個人資料。社交平台拒絕服從，即面臨法律強制令。

澳洲12月允有簽證外國人入境 旅客僅日韓受惠 【下一頁】

外媒分析指出，今次立法改變法律上就誹謗內容需要負責的對象，由原先經營社交平台專頁的機構如新聞媒體等，改為社交平台公司本身。

不過，研究網絡仇恨的專家作者Ginger Gorman指出，即使新法落實仍不足打擊網絡欺凌。Gorman表明，政府應將立法範圍包含要求社交平台保障公眾不會在內被欺凌，讓社交平台亦要為當中出現的惡劣內容負責。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

聖誕老人都短缺？ 澳洲活動公司憂疫情難請人
2021/11/13
聖誕老人都短缺？ 澳洲活動公司憂疫情難請人
【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實
2021/11/12
【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
2021/11/12
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升
2021/11/11
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升
【輝瑞疫苗】澳洲全面開打加強劑 完成接種半年可打
2021/11/08
【輝瑞疫苗】澳洲全面開打加強劑 完成接種半年可打

你可能感興趣

聖誕老人都短缺？ 澳洲活動公司憂疫情難請人
08:05 2021/11/13
聖誕老人都短缺？ 澳洲活動公司憂疫情難請人
【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實
17:29 2021/11/12
【移民澳洲】簽證數目不設上限 政府證實
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
15:41 2021/11/12
澳洲總理反駁說謊傳聞 自稱公職生涯未曾講大話
社交平台 澳洲 媒體 莫里森 誹謗

上一篇文章

【Omicron變種】突變多過Delta 全球首張照片曝光

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美示威開槍少年判無罪 議員促頒國會金質獎章表揚
美示威開槍少年判無罪 議員促頒國會金質獎章表揚
新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月28日 時間18:00）
【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應（第五版）
【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應（第五版）
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現
【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現
默沙東新冠口服藥保護力 研究指降至3成
默沙東新冠口服藥保護力 研究指降至3成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款