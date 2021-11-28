【Omicron變種】憂削弱新冠疫苗效用 藥廠開發加強版

南非新發現變種新冠肺炎病毒株Omicron，不少專家認為Omicron病毒的傳染力，甚至較Delta變種病毒（印度首先發現）更強，亦可能削弱新冠疫苗效用。多間研發新冠疫苗的藥廠加快調整現有疫苗，更計劃開發針對Omicron的加強版新冠疫苗。

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Moderna藥廠向美國國家公共電視台（NPR） 發表聲明，指自今年初以來已制定連串方針，應對未來出現變種的新冠病毒，包括將疫苗份量加強由50微克增加至100微克、而且正研究開發兩種加強版疫苗，旨在應對如變種新冠病毒株Omicron的突變。

Moderna行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）變種新冠病毒Omicron令人擔憂，藥廠正盡快研究應對該病毒株。

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此外，輝瑞及BioNTech亦指，將在兩周內搜集更多有關變種新冠病毒Omicron的數據，有助藥廠掌握及考慮是否需要調整現有疫苗。他們表示，若發現現有疫苗無法對Omicron病毒株產生效用，有信心在6周之內能推出加強版疫苗，100日內陸續發貨。

美國藥廠強生稱，正在測試強生疫苗對Omicron病毒株效用。

英國與瑞典藥廠阿斯利康亦表示，已開始在變種病毒株Omicron起源地進行研究，強調阿斯利康疫苗能抵禦變種新冠病毒株。

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責任編輯：郭麗明