【變種病毒】高盛：Omicron不太可能更糟糕　短期對沖這一類風險資產

▲ 高盛認為，Omicron可能沒那麼糟糕。

南非發現的新變種病毒Omicron，引起多國恐慌。高盛周五晚在一份報告寫道，這種病毒的突變不太可能更糟糕，現有疫苗很可能繼續有效預防住院和死亡，但考慮到流動性等因素，可考慮對經濟增長敏感的風險資產進行短期對沖。

該行將在未來一個月密切關注南非的變種病毒情況，但認為：「新的變體不足以成為做出重大投資組合調整的充分理由。」

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高盛指出，由於目前通脹上升，實際經濟增長可能相對大幅下降。風險資產的頭寸，尤其是在今年強勁的上漲之後，可能會短期修正。

同時，隨著旅行限制對日常生活產生較大影響，預計原本在明年下半年會緩解的供應鏈短缺，可能會持續更長時間。

對於出行限制的擔憂，令市場推遲對各國央行加息的時間。市場對聯儲局首次加息25個基點的預期，由明年6月推遲到9月，並認為明年只會加一次息。

種種因素疊加，高盛認為，這可能加劇聯儲局12月會議的短期風險規避情緒。考慮到流動性因素以及12月的政策風險，投資者可以考慮對經濟增長敏感的風險資產進行短期對沖。

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