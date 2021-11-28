[MPF] 積金局正研究 擴大強積金投資範圍

積金局主席劉麥嘉軒今日發表網誌，表示積金局未來的工作目標是繼續完善強積金制度，包括提升效率及充足度。她表示，提升強積金的充足度在於五項關鍵因素，包括投資回報、基金收費、供款額、取消對沖及自願性供款。

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在投資回報方面，強積金由2000年12月實施至今年9月的年率化淨回報為4.4%，高於同期的1.6%通脹率。積金局將繼續研究不同措施擴大強積金投資範圍，協助打工仔把握投資機遇及作有效的資產配置。她亦透露積金局正檢討目前可供選擇的強積金基金，以計劃成員的預期回報為本，促進業界開發更多類型的退休投資方案。

劉麥嘉軒又指，積金局為創造進一步減費空間，正全力推展積金易平台項目，日後並以收回成本的原則運作，令計劃成員直接受惠於減省的計劃行政開支。

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