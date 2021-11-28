【英國經濟】英國酒吧料辦公室慶祝規模縮減　惟預訂量仍在上升

▲ 英國酒吧預計今年聖誕節，公司的慶祝活動會轉變。（法新社圖片）

聖誕節將至，又是民眾年度狂歡的日子。惟英國酒吧今年預計，辦公室聖誕派對的規模較小。連鎖酒吧集團「Mitchells & Butlers」行政總裁Philip Charles Urban直言：「我們不會看見很多大型的辦公室預約」，季節性的工作慶祝活動將較以往不同。

據BBC引述Philip Charles Urban的回應解釋，大型的辦公室聖誕派對減少，並預測有很多較小的團體，選擇在郊區慶祝，市中心的慶祝活動將會減少。惟他坦言：「人們意識到他們錯過了去年聖誕節」，故今年預訂量正在增加。

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另一位於倫敦市中心和巴斯的酒吧「Searcys」，其董事總經理Paul Jackson表示，雖然派對預訂量漸增，但推遲確認預約。更坦言：「人們不願意即時確認，很多人要等待至最後一刻。」他相信與人們對放寬限制的信心不足，仍有輕微擔憂。

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事實上，倫敦市中心的聖誕慶祝活動減少。有分析指，與愈來愈多人在家工作，以及很多勞工或不願意支付回到城市慶祝的額外支出有關。AJ Bell投資總監Russ Mould表示，12月份是傳統上酒吧和餐廳的旺季。惟在疫情的確診率較高的情況下，很多公司或擔心員工在同一個房間玩樂而生病。倘若公司感到不安，也會導致員工聚會人數減少。

責任編輯：馬意文