【Omicron變種】以色列確認1人感染 封鎖邊境兩周

首先在南非發現的Omicron變種新冠肺炎病毒嚴重威脅全球，各國急速採取措施應對。以色列確認有一人感染Omicron變種，其政府為防止新變種擴大傳染，宣布封鎖邊境14日，歸國的完成接種以色列民眾亦需要隔離及檢測。

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以色列政府內閣上周六（27日）一致支持，14日內禁止所有外國民眾入境，防範Omicron變種的疫情，預計周日（28日）生效。包括完成疫苗接種以色列人在內的民眾屆時抵達以色列後，一律需要隔離3日，並分別在抵達時及3日後作PCR檢測，得到陰性結果即取消隔離。

未打疫苗以色列抵達後需隔離7日，同樣需要兩次陰性結果才能取消隔離。任取得入境許可的外國人則需要在指定酒店隔離。暫時以色列只有一宗Omicron變種確診，另有7宗疑似個案，有待檢測確認。

內閣更授權動用國家安全局（Shin Bet）監察Omicron變種的確診者，總理貝內特（Naftali Bennett）表示，將會利用手機追蹤技術協助。

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責任編輯：吳漢培