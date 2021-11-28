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【Omicron變種】南非批旅遊禁令似懲罰 認為主動通報應讚揚

環球社會熱點 15:40 2021/11/28

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南非新發現的變種新冠肺炎病毒株Omicron後，全球多國先後對南非或非洲南部國家實施旅遊限制，此舉引起南非不滿。南非外交部上周六（27日）發表聲明，指摘各國的旅遊禁令猶如懲罰南非的先進基因測序能力，認為應表揚南非的傑出科學成就。

世衛命名為Omicron 南非首先發現 【下一頁】

南非主動通報發現變種新冠病毒株Omicron，多國旋即向南非及鄰近國家實施旅遊限制，引起南非抗議。南非外交部發表聲明，強烈批評旅遊禁令就像懲罰南非的擁有先進基因組測序及更檢測新變種能力。聲明更指，傑出的科學應受表揚，而非以懲罰作回應。

同時，聲明補充指，世衛警告各國不應倉促實施旅遊限制，而過去在世界其他國家均曾發現新變種病毒，但各國今次所作出的反應與應對與之前截然不同。聲明稱，南非致力提高新冠疫苗接種率、避免確診患者離境，盡量遏止變種病毒對外傳播，呼籲全球領導人應合作對抗新冠疫情。

歐洲多國現首例 英國急收緊防疫 【下一頁】

另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日亦與南非國際關係與合作部長潘多爾 （Naledi Pandor） 通話，率先讚揚該國政府快速識別及提醒全球注意變種病毒Omicron所做的努力，向各國提供有關變種新冠病毒的資訊，為世界樹立榜樣。

布林肯承諾，會協助南非及其他受影響的非洲國家提高疫苗接種率，以應對新冠疫情。

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責任編輯：郭麗明

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