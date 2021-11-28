【Omicron變種】歐洲多國現首例 英國急收緊防疫（第二版）

南非新發現的變種新冠肺炎病毒B.1.1.529被命名為「Omicron」，更被指傳染力勝過Delta變種。歐洲多國先後出現境內首宗Omicron變種感染個案，英國隨即宣布收緊防疫及入境規定，並增加4個禁飛抵當地的非洲國家。澳洲周日（28日）亦宣布，錄得首宗Omicron變種感染。

（第二版增加澳洲出現首例Omicron變種感染）

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英國上周六（27日）發現境內首宗Omicron變種感染，首相約翰遜（Boris Johnson）同日宣布，當地民眾在商店及公共交通上必須佩戴口罩，首相府其後確認，措施將在今周起實行。

另外，任何入境英國的人士需要在抵達後第2日接受PCR檢測，在陰性結果出爐前，旅客必需自我隔離。約翰遜承認新措施看似強硬，但強調有必要性。至於即將到來的聖誕節，約翰遜僅稱有信心情況會比去年好。

【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現 【下一頁】

同時，再多4個非洲國家被列入禁止飛抵英國名單。英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，現時對Omicron變種仍有眾多未知之數，但認為新變種非常有可能具備一定程度的疫苗逃逸（vaccine escape）能力。

德國巴伐利亞州同日公布兩人感染Omicron變種，兩人上周三（24日）從慕尼黑的機場入境德國，現時已被隔離，但未公布他們是否由南非前往德國。意大利北部大城市米蘭則指出，發現一名從莫桑比克入境者感染Omicron變種。

澳洲新南威爾士州衛生部門指出，兩名由非洲南部抵達的人士上周六在檢測時確診，其後基因排序確認是對Omicron變種呈陽性反應。衛生部指兩人同為無症狀患者，亦完成疫苗接種，現時已隔離。另有12名從非洲南部國家飛抵人士正處於14日酒店隔離，其他約260名機組人員及乘客被要求自我隔離。

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責任編輯：吳漢培