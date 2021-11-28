[阿里巴巴9988] 傳阿里下放權力予旗下部門 或為分拆業務上市鋪路

外電報道，近期業績及股價表現相對以往遜色的阿里巴巴(09988)，為加快業務決策進度以應付未來挑戰，有意一改過往數年的中央集權管理模式，把更多權力下放予旗下部門。消息又指，措施或為集團未來分拆業務上市鋪路。

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以往阿里採取中心化管理，旨在使子公司和關連公司結成聯盟，打造阿里生態系統。然而這模式亦導致決策靈活度下降。傳仍直接管理電商業務的阿里主席張勇，已減少和不同部門的會議，雲計算和本地服務等部門負責人，未來料將獲更多權力。

報道引述消息指，未來具條件分拆的部門，包括物流業務菜鳥網路、超市業務盒馬鮮生，本地生活服務和東南亞電商平台Lazada等。

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