【日本經濟】日本勞動市場供不應求　汽車公司提高臨時工2倍薪酬搶人

▲ 日本汽車公司透過加薪，希望招聘足夠的員工。（法新社圖片）

日本從9月份日增逾2萬宗新冠肺炎確診個案，至11月回落至逾200宗，疫情有所改善。據《日經中文網》報道，日企加快招聘臨時或兼職員工，希望經濟復甦至正常水平。

有指，日企為解決勞動市場供不應求的挑戰，提高了非全職員工的工作待遇。當中，製造業以提高員工的待遇。據製造業招聘網站「Interworks」調查顯示，10月的平均時薪達1,336日元，按年增加了79日圓。更有提高臨時工的薪酬，作為吸引他們加入的條件。

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汽車製造商豐田截至9月底，增加了2,200名臨時高。由於夜間工作的臨時工短缺，薪酬更提高了2倍至20萬日圓，希望擁有足夠的人手工作。另有汽車公司富士汽車（SUBARU）也將薪酬提高2倍至40萬日圓。

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餐飲業缺人手 平均時薪增2%

日本餐飲業在疫情下大受打擊，也缺乏人手。據悉，2021年9月的僱用人數為207萬人，較2019年9月減少55萬人。日本求職資訊網站Mynavi統計，10月全國餐飲和食品類的員工薪酬，平均時薪增加2%，達1,000日圓，創下2020年1月調查以來的最高水平。連鎖居酒屋「養老乃瀧」在11月1日，位於新宿和池袋的直營店，也將兼職員工的時薪提高了50至100日圓。

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責任編輯：馬意文