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[騰訊700] 騰訊財付通遭罰款278萬人幣 涉及外匯業務違規

股樓投資 14:13 2021/11/28

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騰訊(00700)繼旗下App 停止更新及傳旗下微信被部分國企限制使用後，再傳負面消息。國家外匯管理局深圳市分局近日發布行政處罰決定，騰訊旗下微信支付的營運主體財付通因存在未按規定報送相關材料、超過登記範圍開展外匯業務、未按規定辦理售匯業務、未按規定採集必要信息等行為，違反了《支付機構外匯業務管理辦法》第四條及第五條等多條規定。國家外匯管理局深圳市分局決定向財付通罰款278萬元人民幣，沒收違法所得的2,000元人民幣。

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股   詳情請看【下一頁】 

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同樣被國家外匯管理局深圳市分局列入本輪行政處罰決定的，還包括中信證券(06030)，深圳農村商業銀行和農業銀行(01288)旗下深圳福田支行等。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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