小米北京開設汽車總部 廠房年產量達30萬輛

智能手機生產商小米(01810)造車大計提速。內媒報道，小米汽車將於北京經濟技術開發區開設總部，分兩期建設造車工廠，一期和二期年產能同達15萬輛，合計年產能為30萬輛。廠房將於2024年實現量產。

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小米董事長雷軍上月曾表示，公司主席造車及團隊各項工作的進展都遠超其預期，預計小米汽車2024年上半年正式量產。他當時指出，現時電動車已從機械產業轉變為信息產業，加上有同業已經在做相同產業，認為小米不做就會被淘汰，加上小米從智能手機到智能家居及智能辦公，屬全智能生態，若與電動汽車好好整合能有極強的擴張性。

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