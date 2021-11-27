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【鬼滅迷必睇】The ONE神還原無限列車場景 打造設9大打卡熱點 跟4大主角炭治郎 禰豆子 善逸 伊之助合照

理財智慧 20:25 2021/11/27

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日本動畫《鬼滅之刃》去年一炮而紅，其電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車》更橫掃全球票房寶座，早前官方宣佈《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」將於12月5日率先在日本地區開播，香港電視平台亦會緊貼播出。

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「遊郭篇」以日本吉原遊郭（花街）作為故事背景，劇集尚未推出已引起全球迴響。為了與港迷一同迎接新一季動畫的來臨及慶祝聖誕新年假期，由11月26日至1月9日聖誕期間，《鬼滅之刃 劇場版 無限列車編 期間限定店》將登陸尖沙咀商場The ONE。


【假日好去處】7米木製+超過50棵金光聖誕樹 配巨型太空貓 時代廣場辦畢奇香港首個戶外聖誕藝術裝置，詳見【下一頁


The ONE地下露天廣場搖身一變「無限列車」，大家可登上「列車」猶如置身動畫場景中，更可前往L3「親睹」《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》最經典的一幕–––「炎柱」與「猗窩座」上演生死對決一刻！至於4位主角：「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」及「嘴平伊之助」已一早群集於綺麗繁盛的UG2中庭一番街。

【樓市奇話】服務式住宅位處垃圾站旁 90呎單位細過車位 呎租高達89元貴過九龍站，詳見【下一頁

是次《鬼滅之刃 劇場版 無限列車編 期間限定店》擁全港最齊全的《鬼滅之刃》過百款精品之外，更特意為大家搜羅獨家發售及會場限定商品，當中包括內含人氣模型、咕𠱸的滿滿聖誕福袋及被日港台粉絲搶購一空的《鬼滅之刃—無限列車篇》豪華版藍光禮盒（上下卷限量各5套）、以及優先訂購首發的「炎柱」及「猗窩座」Figuarts ZERO模型。

【運動明星】品牌爭相找運動員拍廣告 贊助港隊奧運代表團逾10年 FILA廖寶賢：重視運動多於「造星」，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

電影 好去處 尖沙咀 The One

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