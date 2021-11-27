【TSLA】Tesla穩企萬億美元市值　估值如何計算？

環球爆股災，特斯拉（Tesla，美：TSLA）於美股「黑色星期五」卻僅跌3%，跌幅比蘋果（美：AAPL）還略小，市值穩企1萬億美元以上，究竟其估值是如何計算？

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一般而言，投資者以市盈率（PE）為公司計算估值。據Wind數據，Tesla的2021年預測盈利為41.73億美元，按周五收市價1081.92美元，21年預測PE為260倍。

按2022年預測盈利59.55億美元計算，Tesla明年預測PE降至182倍。

預測市盈率近200倍

以一間萬億市值的車企來說，接近200倍的市盈率的確非常昂貴，但市場一早把Tesla當作科技公司，尤其是其行業領先的自動駕駛和人工智能技術。

今年7月，Tesla在美國推出FSD自動駕駛的訂閱服務，月費為99至199美元。以往車企盈利只靠賣車的單次硬件收入，未來，Tesla很可能將轉向持續的軟件收入，令市場給予更高估值。

高盛：Tesla估值接近歷史區間頂部

高盛上月把Tesla目標價由905美元上調至1125美元，對應15倍的未來12個月EV/Sales（企業價值／收入），較此前的13倍提升，以反映對長期收入及盈利更樂觀的預期。

該行使用的EV/Sales估值方式，與市銷率（PS）相近，而企業價值可更準確反映投資者在購買公司支付的金額。不過，高盛提醒，15倍的EV/Sales已接近Tesla歷史估值區間的頂部，未來下行風險包括Tesla汽車的需求下降，電動車市場競爭加劇，運營風險等等。

換句話說，當1125美元「到價」後，投資者可能需要有更好的耐性，以時間換取公司成長空間，而在市況波動的時候，高估值也隨時有下行壓力。

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記者：區嘉俊