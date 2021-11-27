【緣份到了@iM網欄】為不懂說話的寵物發聲

這是一篇在美國使用了七千美元 , 買了全版廣告來刊登的文章 :

倚著你，是我一生中最快樂 ⋯⋯ 當我還是傻裡傻氣的小狗時，一舉一動都會令你樂不可支。

你稱我為自己骨肉，喚我作心肝寶貝。

雖然，我咬過你幾個枕頭，咬爛過你的鞋子，

但我們還是成為了最親蜜的朋友。

我記得多少個晚上，我在被窩裏，鼻子哄著你，

聽著你說秘密、說理想、說夢話。噢，那是多美滿的日子。

我們一起散步，一起奔跑，一起遊車河。

你上班，我會曬著太陽，半睡半醒的等你回家，

有時夢見你，有時想著你。

~ 另有新歡 ~

你愈來愈忙了，除了工作，也開始拍拖。

我仍然每天等你，在你心碎、失意時安慰你；

無論你對或錯，我都只會默默支持你。

你回家，我當然雀躍；嗅出你戀愛的喜悅，我更欣喜若狂。

她，現在是你的妻子了，並不太喜歡狗，但我仍然歡迎她。

我對她唯命是從，嘗試用熱情感動她。

你快樂，我便快樂。

嬰兒一個個出世，我和你同樣興奮。

看到他們嬌嫩粉紅的肌膚，嗅著他們的氣味，

令我覺得自己也是父母，我也想照顧他們呀。

但她，和你，卻擔心小孩子的安全，最後，我不是被關在工作間，就是給困在籠子裏。唉，我是這樣的愛他們；愛，卻把我囚禁起來。

小孩子慢慢長大，我終於成為他們的好朋友。

他們扯著我的毛，戰戰兢兢地走出第一步；

他們用小手指戳我的眼，好奇地拉開我的耳朵研究，

又熱情地吻我鼻子。他們怎樣搞，我都無任歡迎，

畢竟，你已經很少和我玩。我願意付出性命，來保護他們。

我會鑽進被窩，聽他們的小煩惱、小夢話，

我又會和他們一起，等待著你每天回家開門的鑰匙聲。

~ 被遺棄的痛 ~

現在，你要調去工作，公司為你租的大廈不准養寵物。

你為「家人」，作出了理性的抉擇。

只可惜，沒有人提醒你，曾幾何時，我就是你的「家人」。

很久沒遊車河了，我真有點興奮，直至，

你帶我進入了「動物收容所」，

貓、狗、絕望、和恐懼的氣味湧進鼻子裏。

你填好文件，說：「我希望你們會替牠找個好歸宿的。」

工作人員面無表情的聳聳肩，一臉無奈。他們都知道，尋找一個家有多渺茫。...... 因為 , 送進收容所 , 動物就是死路一條 !

~ 孤獨的苦 ~

你的兒子尖叫著：「爸，不要讓他們帶走我的狗！」

你要撬開他手指，他才肯鬆開我的頸圈。

我實在替他擔心，我擔心你所表現的自私和不負責任 ，會令他一生對友誼、忠誠、愛、責任 ，和所有生命都需要尊重的價值產生懷疑。

你留下了頸圈和皮帶，避開我的視線，拍拍我的頭說再見。

你走後，兩位工作人員談起來，說你幾個月前就知自己要調職，

為甚麼不自己嘗試替我找戶好人家？

她們搖搖頭，說：「混帳東西 ! 豈有此理 ！」。

以為你會回心轉意

工作人員忙得要命，但很看顧我們。

當然，每天都有食物供應，但，我己經喪失食慾很久了。

起初，每有人走近「囚室」，我都以為是你回心轉意，

連跑帶跳地衝向鐵欄杆，希望一切只是場惡夢。

後來，我開始期盼會是想收養我的好心人，

任何人，只要把我從這夢魘救出去就好。

最後，我明白我不會是中心其他幼犬的對手，

牠們活潑可愛，沒有包袱，

我開始長期縮在「囚室」一角，靜靜等待。

~ 被犧牲 ~

有天，工作人員下班前，我聽到腳步聲來找我，跟著她，

我蹓過長長的走廊，入了一個房間。

靜得像天國似的一個房間。

她把我放上桌子，揉著我耳朵，叫我不要怕。

我的心砰砰跳著，估量著下一步會是甚麼，

暗地裏，卻有點如釋重負。

做囚犯的日子，似乎走到盡頭了。

我的天性不改，看見她邊拿起針筒邊流淚，又開始為她擔心。

我明明白白到她的情緒，正如我明明白白你的一樣。

我要離開，但我永遠愛你

我輕輕舔著她的手安慰她，就如從前安慰著你。

她專業地把針滑進靜脈，刺痛帶著一陣清涼的液體流遍我全身。

我累了，躺下，想睡了，抬頭望著她慈愛的眼睛，

我喃喃怨道：「豈有此理！」她不知是看得懂，還是聽得懂，

抱著我，抱歉地說對不起。

又匆匆地解釋一切都是為了確保我不用受苦，不用受遺棄。

我去的地方充滿著愛，充滿光明，會比這個世界更適合我。

我用盡最後一分氣力，重重地擺了擺尾，想告訴她，

那句「豈有此理！」，不是對她說的，是對我最愛的主人說的。

我會永遠想念你，也會永遠等你。

我希望你一生遇上的所有人，

都和我對你一樣有情有義，

都和我對你一樣忠誠。

原作者請求大家轉載，為不懂說話的寵物發聲

相信很多人看到這裡會感到心痛，甚至滿淚盈眶，

動物的一生很短暫，

牠們與我們這一生的相遇，是多生修來的，

牠們所能承受的痛楚是超越人類所能忍受的，

但同樣牠們都會有喜怒哀樂，

希望大家都能愛護牠們，不論牠們是披著狗外衣、貓外衣、魚外衣，或者你不喜歡的外衣….

牠們都是眾生，都會有開心、難過和痛苦。



內文 Cherry Lai

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審稿 Dera Hung

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