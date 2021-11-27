奈雪的茶斥1,250萬人幣調整開店計劃 本季將加開約50間分店

較早前發布盈警的內地連鎖茶飲店營運商奈雪的茶(02150)表示，由於在今年下半年許多優質點位釋出可供選擇，集團調整了開店計劃，並就部分優質點位簽署合約，導致今年全年本集團新開門店數量超出先前之計劃。集團預計，2021年全年將比先前之計劃額外新開約50家奈雪的茶茶飲店，對應新增的門店開辦費用將不超過約1,250萬元人民幣。

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集團又表示，考慮到內地疫情在2021年仍將持續反覆；大部分集團新增門 店將於2021年第四季度開始運營，預計不會對集團2021年的收入產生重大貢獻；以及集團2021年第四季度新增門店的前期成本仍將在短期內影響集團盈利能力，預計以非國際財務報告準則計算，2021年全年將錄得經調整淨虧損。

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奈雪的茶補充，本季度內集團大多數茶飲店門店層面的營運效率及人力資源靈活性仍有較大提升空間。在疫情持續反覆的影響下，集團茶飲店營運及人力成本仍然維持較高水準，對集團盈利能力造成了不利影響。此外，集團自動化及數字化措施仍在測試過程中，受疫情影響地區的店內測試亦稍為延誤。預計自動化及數字化措施正式推出，將提升集團門店層面的營運效率，降低營運成本以及於緩解疫情對集團營運帶來的負面影響。

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