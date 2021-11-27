  • 23°C
香港時間 : 20211127日 (六) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議

股市 14:23 2021/11/27

分享：

南非發現新變種病毒Omicron，市場湧入避險資產。美國股市跌2%以上，道指急挫905點；10年期美債息周五急跌至1.482厘，是2020年3月疫情初次爆發以來最大單日跌幅，反映市場預計聯儲局在更長時間維持低利率。

花旗：削減風險資產倉位

花旗集團策略師建議削減風險資產倉位，因新的南非變異病毒引發對全球經濟增長和貨幣政策路徑的擔憂。該行預計，如果聯儲局完全回到其鴿派立場，美元將中期走弱。

策略師Jamie Fahy、Adam Pickett和Yamin Younes周五給客戶的報告中表示，如形勢演變到未來幾周出現更多旅行和封鎖措施的情況，對12月份重要央行會議將產生重大影響，「從短期來看，疫情的變化可能會超過央行的所有其它考慮因素。」

市場加息預期已不太合理

iJanus Henderson的債券投資組合經理Andrew Mulliner表示，人們此前認為美聯儲將加息三次，現在這種看法已經不太合理了。如果新的變種病毒使復甦脱軌，央行可能不得不改變路線，加大對經濟的刺激力度。但他預計市場動盪將很快平息，並賣出了一些最安全的資產。

世界對新變種準備更充分

荷蘭國際集團全球宏觀部門主管Carsten Brzeski表示，現在下結論還為時過早，「與1年多前相比，世界現在對任何新變種的準備要充分得多。這也應該意味着，政府和央行的反應不必像2020年3月那樣強有力。」

相關文章：【變種病毒】一文看清Omicron對股債匯商品影響　邊個股市最抗跌

【變種病毒】白宮：美需獲新變種病毒B.1.1.529數據　再決定是否限制航班

經濟 花旗銀行

上一篇文章

【儲局官員】博斯蒂克：對加快縮減購債持開放態度　料明年加息兩次

下一篇文章

【互聯網監管】人行回應微信支付寶收款碼管理：消費者日常支付體驗不受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【美股收市】新變種毒Omicron惹恐慌 道指瀉905點 紐油插13%
【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%
【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】環球大恐慌　夜期跌282點險守23800　美團ADR跌多5%　阿里騰訊紐約抗跌（不斷更新）
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大股份套現近27億元　折讓約兩成
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大股份套現近27億元　折讓約兩成
【阿里巴巴股價】阿里巴巴昨止跌後今又創上市新低　逾千買盤130元價位排隊博撈底
【阿里巴巴股價】阿里巴巴昨止跌後今又創上市新低　逾千買盤130元價位排隊博撈底
【美團業績】美團上季收入增近38%　管理層：料外賣交易量增速或繼續放緩、支持當局加強監管行業（第二版）
【美團業績】美團上季收入增近38%　管理層：料外賣交易量增速或繼續放緩、支持當局加強監管行業（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款