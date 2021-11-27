【變種病毒】Omicron或令央行改變路線　一文看清投資界策略建議

南非發現新變種病毒Omicron，市場湧入避險資產。美國股市跌2%以上，道指急挫905點；10年期美債息周五急跌至1.482厘，是2020年3月疫情初次爆發以來最大單日跌幅，反映市場預計聯儲局在更長時間維持低利率。

花旗：削減風險資產倉位

花旗集團策略師建議削減風險資產倉位，因新的南非變異病毒引發對全球經濟增長和貨幣政策路徑的擔憂。該行預計，如果聯儲局完全回到其鴿派立場，美元將中期走弱。

策略師Jamie Fahy、Adam Pickett和Yamin Younes周五給客戶的報告中表示，如形勢演變到未來幾周出現更多旅行和封鎖措施的情況，對12月份重要央行會議將產生重大影響，「從短期來看，疫情的變化可能會超過央行的所有其它考慮因素。」

市場加息預期已不太合理

iJanus Henderson的債券投資組合經理Andrew Mulliner表示，人們此前認為美聯儲將加息三次，現在這種看法已經不太合理了。如果新的變種病毒使復甦脱軌，央行可能不得不改變路線，加大對經濟的刺激力度。但他預計市場動盪將很快平息，並賣出了一些最安全的資產。

世界對新變種準備更充分

荷蘭國際集團全球宏觀部門主管Carsten Brzeski表示，現在下結論還為時過早，「與1年多前相比，世界現在對任何新變種的準備要充分得多。這也應該意味着，政府和央行的反應不必像2020年3月那樣強有力。」

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