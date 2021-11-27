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【疫市營商】日本餃子生產商疫下生意減3成　轉型設餃子自動售賣機　餃子大賣冀增設100部

商業 14:00 2021/11/27

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日本餐廳在疫情下縮減營業時間，對急凍食品的需求也下降。

日本餐廳在疫情下縮減營業時間，對急凍食品的需求也下降。主攻B2B（企業對企業）餃子銷售的日企「商和」，受餐廳需求減少影響，銷售額較以前下跌約3成。惟該企相信消費者有需求，在家也會購買餃子烹調，故想到設置自動售賣機，以銷售餃子。

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據《日經中文網》報道，商和在6月份於總部前，設置了餃子自動售賣機。雖然該位置的交通不太方便，人流也不多，但每天出售數十份餃子，反應和銷售甚好。故在9月份擴充了業務，增設至5部自動售賣機。

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商和更期望在幾年內，在日本關東地區設置100部餃子售賣機。並解釋，公司目前的銷售額為3億日圓（約2,000萬港元）。倘若設置每部餃子售賣機的最低銷量為20份，每年的銷售額便達至720萬日圓（約48.8萬港元），單計售賣機的銷售額達7億日圓（約4,700萬港元），遠高於目前。

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餃子自動售賣機目前主售皮較厚的肉餡餃子，以及加入紫蘇的紫蘇餃子。並且參考了當地美食「勝浦擔擔麵」，研發了辣味為賣點的「勝浦擔擔餃子」。商和社長高橋義晴表示，餃子使用了日本的大蒜，而非一般常用的中國大蒜。雖然價格較貴，但希望能夠在味道上增加優勢，勝過市場上其他的餃子。

責任編輯：馬意文

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