默沙東新冠口服藥保護力 研究指降至3成

美國藥廠默沙東（Merck，又譯作默克）公布，旗下新冠肺炎口服藥molnupiravir的最新研究數據，顯示保護力不及初期研究，只能減低患者住院或死亡風險30%，低過10月公布的50%。

最新數據是針對1433位新冠肺炎患者的分析結果，而10月是針對775位患者的分析結果。

美國食品及藥物管理局（FDA）會向外部專家小組尋求意見，而小組下周二開會討論，是否建議對默沙東molnupiravir批出緊急使用授權，包括審視其對孕婦和胎兒的影響，以及會否促使新冠病毒變種。

FDA官員周五公開初步審查結果，認為molnupiravir有效降低住院和重症風險，晚期試驗也沒有重大安全疑慮。

目前默沙東預期年底前生產1000萬份新冠口服藥，2022年提高產量至最少2000萬份。美國政府已與默沙東簽約500萬份，每份價值700美元，新加坡等國據報亦已採購數百萬份。

另一美國藥廠輝瑞（Pfizer）早前公布，旗下實驗性新冠肺炎口服藥Paxlovid的中期試驗數據，顯示重症和死亡風險可以大幅降低89%，而有關實驗受試者共1200人。

責任編輯：嚴智勇