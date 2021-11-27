【變種病毒】一文看清Omicron對股債匯商品影響　邊個股市最抗跌

▲ 美國本土首次發現，有民眾感染最早在南非出現的變種新型冠狀病毒。（法新社圖片）

南非發現新的新冠變種病毒，世衛命名為「Omicron」，傳染性比Delta變種病毒更強，且可能令疫苗失效，引發全球恐慌性拋售，繼亞洲股市之後，美股隔晚也暴挫，道指曾挫1055點，「恐慌指數」VIX波動指數急升54%。

環球股市下跌，比利時已發現南非最新變種病毒的感染病毒，歐股跌幅最深，法股跌幅達4.75%。

美股航空及旅遊相關股重挫，達美航空（美：DAL）及美國航空（美：AAL）跌逾8%，波音（美：BA）跌逾半成；標普11個主要板塊，除醫療保健板塊，全部跌超過1%。

內地實施嚴格封鎖，跌幅少過環球股市，上證指數跌0.56%，收報3564點。

環球股市指數 變幅 收市 道瓊斯指數 跌905點或2.53% 34899點 標準普爾500指數 跌106點或2.27% 4594點 納斯達克指數 跌353點或2.23% 15491點 德國DAX指數 跌660點或4.15% 15257點 法國CAC指數 跌336點或4.75% 6739點 英國富時100指數 跌266點或3.64% 7044點 日經指數 跌747點或2.53% 28751點 首爾綜合指數 跌43點或1.47% 2936點 上證指數 跌20點或0.56% 3564點 恒生指數 跌659點或2.67% 24080點

市場擔心或抑制經濟增長和燃料需求，原油期貨重挫約12%或以上。倫敦布蘭特期油收報每桶72.72美元，跌幅11.6%，為去年4月以來最大單日跌幅。紐約期油失守每桶70美元，收報68.15美元，跌幅13.1%。

資金流入避險資產，金價曾升至每盎司1815.26美元，升近2%，新報1792.3美元，升0.45%。債價急升，10年期美債息急挫16.2點子，報1.482厘。

被視為避險貨幣的日圓急升，日圓兌美元上升近2%至113.09。美元指數下跌0.75%，報96.03。歐元兌美元升近1%，至1.1312美元。

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