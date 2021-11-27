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【B.1.1.529】世衛命名為Omicron 南非首先發現

環球社會熱點 11:34 2021/11/27

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南非新發現的變種新冠病毒B.1.1.529，世界衛生組織決定列為需要關注的變種（Variant of Concern），並以希臘字母「Omicron」命名。世衛指出，南非於11月24日作出報告，指在11月9日一個病毒樣本中，最先發現Omicron變種，其增長速度比以往幾輪疫情更快，現時南非各地幾乎都有涉及Omicron變種的個案，顯示Omicron變種可能具有增長優勢。

世衛專家小組周五在瑞士日內瓦開會，指Omicron變種有大量突變，當中部份突變令人感到憂慮。初步研究顯示，有關突變可能增加再次感染的風險，對各國抗疫的努力帶來威脅，對疫情造成不利影響。

有英國專家指出，Omicron變種的刺突蛋白出現32個突變，為Delta變種（印度首先發現）突變數字的兩倍，傳染力料會高於Delta變種。刺突蛋白突變會增強病毒感染細胞及傳播的能力，同時也使人體免疫細胞更難擊退病毒。

世衛建議繼續採取戴口罩和避免大型聚會等防疫措施，呼籲各國提交Omicron個案的基因樣本，以便盡快了解這款變種病毒。發言人表示，可能需要數周了解新變種病毒的影響，呼籲各國不要倉促實施入境限制。

世衛原本會對變種新冠病毒以希臘字母順序排列，但今次跳過Nu和Xi兩個字母，以Omicron命名這款於南非首先發現的變種病毒，世衛並沒解釋原因。有指或因Nu及Xi兩個字母較易令人混淆，以及避免對區域的污名化。

責任編輯：嚴智勇

疫情 病菌及病毒 南非 世界衞生組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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