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【新股IPO】微博9898今日起招股　入場費7838.2元

新股IPO 10:30 2021/11/29

分享：

微博9898周一招股　入場費7838.2元

再有中概股回流來港進行第二上市。微博 （新上市編號：09898） （美：WB）周一（29日）開始招股，是次招股將發售1100萬A類普通股，每1股ADS（美國存托股份）等於1股港股普通股，每股定價將不超過388元（折合約49.8美元），一手20股，入場費為7838.2元。微博的港股定價上限較美股上周五收市價42.79美元，溢價約16.4%。

微博上季收入增三成，詳見【下一頁】

微博招股詳情

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微博是次第二上市招股所發售的股份，有一半為大股東新浪的現有股份，另外550萬股為新發售股份，因此完成發售後，新浪將套現最多21.3億元，微博將集資最多21.3億元。

微博預期將在12月2日進行定價，12月8日上市，高盛、瑞信、中信証券以及中金為聯席保薦人。

信誠：網易雲反應一般　打擊新股氣氛

信誠證券聯席董事張智威表示，網易雲音樂 （新上市編號：09899） 新股的認購反應一般，再加上大市氣氛弱，因此對新股市場有頗大打擊。目前較少投資者關注及詢問微博，他建議投資者不用着急「落飛」，應看大市表現是否已經趨於穩定，以及招股反應，再決定是否參與認購。

微博計劃將集資所得資金的45%，用作擴大用戶群以及用戶參與度、增強內容生態系統，25%將用於研發以提升用戶體驗，20%將用於尋求戰略投資及收購，其餘10%將用於營運資金及一般企業用途。

相關文章：

【新股IPO】微博通過港交所上市聆訊、傳集資78億元　擬保留資金作業務增長故無計劃派息（第二版）

記者：譚志偉

港股 微博（美：WB） IPO

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