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【Omicron】千億勁炒疫苗股　輝瑞BioNTech：針對新變種毒　百日可交付新疫苗

04:11 2021/11/27

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世衛組織確認，最新在南非發現的新變種病毒株B.1.1.529，是令人關注的變種病毒株，並命名為Omicron。有專家指其傳染力甚至比Delta更強。藥廠輝瑞（Pfizer）與BioNTech強調，已經即時進行研究，有能力在6周內調整信使核糖核酸（mRNA）技術研發出的新冠疫苗，以應對新變種病毒株的變化，預計100天內交付調整好的疫苗。

輝瑞股價急升6.1%，收報50.89美元，成交36億美元。Moderna抽升20.6%，收報329.63美元，成交119億美元。兩股成交達155億美元（約1208億港元）

輝瑞與BioNTech預期，未來兩周會有更多數據，以確定疫苗的保護力。
強生回應稱，密切注視新變種病毒株的研究，並且開始測試其對疫苗的影響。

世衞指出，這款新病毒株有大量的變異，部分令人關注，初步顯示有關變異可能增強病毒的傳播風險。

花旗一名分析師說，輝瑞藥廠可以在100日內根據基因序列，生產出一種針對新變異病毒株的新冠疫苗，並在頭12個月內，生產出40億劑。要判斷B.1.1.529會否在英國及德國等國家，取代Delta變種病毒，未來兩星期的情況是至關重要。

責任編輯：柯志宏

美股 輝瑞 BioNTech 疫苗 花旗銀行 南非 世界衞生組織 英國 德國

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