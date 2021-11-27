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【居屋有價】已補地價青衣青華苑一房戶 放盤4個月終減價近一成410萬沽出 業主仍賺近「3球」

股樓投資 17:25 2021/11/27

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樓價持續調整，據差估署剛公佈最新的樓價指數，樓價連跌2個月，10月報394.8點，較9月跌0.85%，也較8月跌約0.88%，部份業主也願意減價離場，最近青衣居屋青華苑一房單位剛減價約10%沽出。

有經驗都要輸　三年前買北角納米樓　現要損手離場，詳見【下一頁

利嘉閣地產助理分區市務董事彭錦添表示，市場新近錄得青衣居屋青華苑A座中高層5室的二手成交，單位實用面積約338平方呎，為一房間隔。單位自7月開始放盤，原叫價455萬元，新近以已補地價410萬元成功沽出，減價45萬元或約9.9%，折合實用面積呎價約12,130元。

    點擊圖片放大
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【帶你睇盤】九龍藍籌屋苑　高層開揚光猛　可做九成按揭　兩房上車之選，詳見【下一頁
 

據了解，原業主於2010年2月，以約112.8萬元購入上述單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利297.2萬元，物業升值約2.6倍。

 

彭錦添指出，青華苑本月暫錄約2宗二手成交個案。

【二手破頂】跨灣大橋及將藍隧道快將通車　將軍澳區樓價續見升　將軍澳中心兩房戶　破頂價920萬元沽，詳見【下一頁

【有相睇】樓齡只是一個數字　質素才重要　太古城頂層海景戶呎價衝上3萬，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

補地價 居屋 青華苑 青衣

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