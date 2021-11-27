【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了

打工仔的最大願望，就是找到份好工，於中學時代憑發明保安機械人被加冕為「星之子」的陳易希，於十多年前已選擇做老闆、展開其創業路，開設Bull.b。今年只有31歲的他，年紀輕輕已擁有一間年賺逾百萬元、有40名員工的初創公司。疫情下公司生意當然受影響，他堅持不裁員。

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他也是個對員工很好的老闆，公司員工享有不同福利，重視員工work life balance的他，旗下員工的福利多羅羅，除一般的醫療福利及交通津貼，公司位於數碼港總部，座擁 180度海景辦公室，更可享用健身設施。陳易希更定期為員工舉辦聯誼活動，如出錢請員工到外國旅行，旅行地點由員工投票決定，也會定期組織員工活動，如學滑雪、遊船河及玩水上活動等，全由公司出錢。他更鼓勵員工參加不同的比賽，獎金會歸員工所有。

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想加入陳易希的公司，現在機會來了，他看好金融科技及元宇宙市場發展，Bull.b technology 現正開發多項巨前瞻性的創新科技項目，包括金融科技服務，區塊鏈技術，smart contract 智能合約技術及metaverse元宇宙應用服務等，於是決定增聘開發人員、工程師、工程經理、名額不限，條件為具創意的年輕開發人員，據了解，以上工作月薪由2萬至8萬元，視乎經驗，另有業績獎金。



陳易希更強調，無論有意應徵人士是剛剛畢業想投身科技界，抑或已有相當經驗。只要對開發創新科技軟件產品有一團火，就係他心目中的目標人才。

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記者：陳詠妍