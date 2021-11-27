【鬼滅迷必睇】The ONE神還原無限列車場景 打造設9大打卡熱點 跟4大主角炭治郎 禰豆子 善逸 伊之助合照

日本動畫《鬼滅之刃》去年一炮而紅，其電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車》更橫掃全球票房寶座，早前官方宣佈《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」 將於 12 月 5 日率先在日本地區開播， 香港電視平台亦會緊貼播出 。



▲ 4位主角：「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」及「嘴平伊之助」已一早群集於綺麗繁盛的UG2中庭一番街

▲ 4位主角：「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」及「嘴平伊之助」已一早群集於綺麗繁盛的UG2中庭一番街

▲ 4位主角：「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」及「嘴平伊之助」已一早群集於綺麗繁盛的UG2中庭一番街

▲ 《鬼滅之刃 劇場版 無限列車編 期間限定店》

▲ 「無限列車限定店」有多款精品發售

▲ 一番街

▲ 一番街

▲ The ONE地下露天廣場搖身一變「無限列車」

▲ 奪命車廂卡位



「遊郭篇」 以日本吉原遊郭（花街）作為故事背景，劇集尚未推出已引起全球迴響。為了與港迷一同迎接新一季動畫 的來臨及慶祝聖誕新年假期，由 11 月 26 日至 1 月 9 日聖誕期間，《鬼滅之刃 劇場版 無限列車編 期間限定店》將登陸 尖沙咀商場 The ONE。

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The ONE 地下露天廣場搖身一變「無限列車」，大家可登上「列車」猶如置身動畫場景中，更可前往 L 3 「親睹」 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》最經典的一幕––– 「炎柱」與「猗窩座」上演生死對決一刻！至於 4 位主角：「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」及「嘴平伊之助」已一早群集於綺麗繁盛的 UG2 中庭一番街。

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是次《鬼滅之刃 劇場版 無限列車編 期間限定店》 擁全港最齊全的《鬼滅之刃》過百款精品之外，更特意為大家搜羅 獨家發售及會場限定商品，當中包括內含人氣模型、咕 𠱸 的滿滿聖誕福袋及被日港台粉絲搶購一空的《鬼滅之刃—無限列車篇》豪華版藍光禮盒（上下卷限量各 5 套）、以及優先訂購首發的「炎柱」及「猗窩座」 Figuarts ZERO 模型。

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記者：陳詠妍