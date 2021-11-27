【疫苗情報】十間疫苗接種中心延長運作明年3月底 已接種第二劑疫苗人士 明年初緊記再補打第三劑

為鼓勵市民接種疫苗，政府周六（11月27日）宣布，十間社區疫苗接種中心延長運作至明年3月31日，明年的新冠疫苗接種名額明日起陸續開放供市民預約。



據政府的新冠疫苗接種資料，現時本港已接種第一針的人口約70.2%，而已接種第二針的人口達67.1%。

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政府指，因應疫苗供應和接種需求調整2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的運作模式，由過往以社區疫苗接種中心為主，逐漸轉為以接種中心結合公立醫院接種站、私家診所、下月初推出的新冠疫苗流動接種站等多元化接種點的方式提供服務。



本周日（28日）上午9時起，網上預約系統會陸續開放十間社區疫苗接種中心由明年1月1日起的接種名額供市民預約。

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11間分別位於九龍灣體育館、天暉路體育館、中山紀念公園體育館、教育局九龍塘教育服務中心、何文田體育館、界限街體育館、將軍澳體育館、龍琛路體育館、友愛體育館、東涌社區會堂、彩虹道羽毛球中心的社區疫苗接種中心運作至今年年底後關閉。



而瑪嘉烈醫院和律敦治醫院下月10日起增設新冠疫苗接種站，屆時將有11間公立醫院設有接種站。

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醫院管理局也有選定診所和參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所繼續提供科興疫苗接種服務。



政府又提醒市民，若早前已接種第一劑或第二劑疫苗，而需要在明年年初再次接種，可選擇合適途徑免費接種餘下劑次的疫苗。

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記者：陳詠妍