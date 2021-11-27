【假日好去處】7米木製+超過50棵金光聖誕樹 配巨型太空貓 時代廣場辦畢奇香港首個戶外聖誕藝術裝置

聖誕將至，多個商場也有大型聖誕裝飾，熱鬧非常，其中銅鑼灣時代廣場今年將跟以畢奇精靈系列玩具盲盒而聞名的本地藝術家和玩具設計師畢奇合作，於即日起至2022年1月2日期間，在時代廣場地面露天廣場打造充滿聖誕氣氛的戶外聖誕藝術裝置Sparkling Wonderland by Pucky。

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是次Sparkling Wonderland by Pucky設有超過50棵的金色發光聖誕樹、樓高7米的木製聖誕樹以及3.5米高的太空貓，同場更有300多個不同大小由畢奇創作的精靈。場內另設有畢奇的個人展覽，展出多份珍貴手稿及超過500件作品，而畢奇特別設計的6個期間限定畢奇聖誕精靈角色更將於活動內推出。

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為增加與顧客的互動，現場更設有畢奇首個AR濾鏡，讓顧客與畢奇精靈一起拍照，同時也有多場精彩的「音樂光影之旅」。

是次是畢奇首次與商場合作的戶外裝置企劃，在森林的入口處，可見密麻麻的金色聖誕樹築起了森林的外牆，地下更投影着畢奇所設計的聖誕圖案，而兩個森林精靈更坐在掛滿聖誕燈飾的巨型木柱上，歡迎大家的到來。踏入森林，率先映入眼簾的是眼前樓高7米高的畢奇聖誕樹，以及為守護森林而特意從外太空到來的3.5米高的太空貓，被多棵樓高3米的木製聖誕樹所包圍。

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經過7米高的聖誕樹，你將找到「Santa POKO House」，可欣賞六幅掛在牆壁上的畢奇手稿。離開「Santa POKO house」後，設有畢奇個人展覧，展覽共分為兩部份，包括展出了於2018年至2021年聖誕、冬季及其他特別版盲盒公仔的「畢奇奇幻時光隧道」── 每個畢奇精靈都有屬於自己獨特的故事和概念，透過獨特的陳列方式，大家將猶如經過時光隧道般，了解畢奇不同時期的創作及轉變。

展覽的第二部份為「畢奇夢幻旅程」，這裏精選了畢奇以夢和森林作為主題所創作的作品來表達她對世界的一些感覺及想傳遞的訊息，當中包括2019年至2021年不同顏色系列的豆子系列等，值得留意的是，隧道中牆壁上的圖案更是由畢奇親手畫上，極為珍貴。

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時代廣場x Sparkling Wonderland by Pucky

日期 ： 即日起至2022年1月2日

時間 ： 10am - 10pm

地點 ： 香港銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

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記者：陳詠妍