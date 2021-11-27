【運動明星】品牌爭相找運動員拍廣告 贊助港隊奧運代表團逾10年 FILA廖寶賢：重視運動多於「造星」

東京奧運後市場吹起運動熱潮，市場上多個品牌爭相找運動員拍廣告，事實上，意大利的運動服裝品牌FILA多年來也十分支持香港運動員。品牌自2010年起已贊助港隊奧運代表團，剛過去的東京奧運，其贊助的劍擊、空手道及乒乓球隊也獲佳績。FILA港澳及新加坡總經理廖寶賢表示，該公司邀請運動員為品牌作宣傳或做代言人，對提升品牌形象絕對有幫助，運動員健康的形象、奮鬥的故事就跟品牌形象如出一轍，他指出：「代言人的作用就是希望消費者對代言人的感覺，可以投射到品牌身上。」

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過去十多年，廖寶賢管理過不同國際品牌，多年來他跟運動界結下不解之緣，對運動行業的運作也十分了解。提到當初FILA贊助本港運動員的原因，他表示：「我們是運動品牌，是靠運動事業方面的主題賺錢，『取之於運動、用之於運動』，我們希望回饋運動事業及體育發展，這是作為運動品牌的其中一個使命感。」

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品牌不時會找香港運動員宣傳，一般品牌的最常做法，是趁熱潮時一窩峰找最當紅的運動員做宣傳，提供金錢或產品贊助，或以「造星」的方法追捧運動員，但雙方的關係並不長久，當場熱潮一過，或者該運動員未有再取得驕人成績時，品牌或會放棄贊助他們。有別於一般品牌的做法，廖寶賢坦言：「我們重視運動多於造星，盡量希望是以團隊來出發。」他表示，市場上多個品牌傾向以「造星」的形式、大灑金錢請運動員做宣傳，但FILA不會跟品牌爭奪個別的運動員，「有人贊助星級運動員，我們就去贊助一班被忽視的運動員，這是我的方向。」

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廖寶賢指，真正支持體育的話，就是贊助整個體育項目，「始終運動員的運動生涯有限，我們傾向跟運動總會溝通，了解運動員將來的發展，以及第二梯隊運動員的安排，這樣合作才會緊密。」例如FILA跟香港體育協會暨奧林匹克委員會（香港奧委會）合作，成為香港代表團官方指定運動服裝合作夥伴，為港隊設計奧運會制服。除贊助香港奧委會外，FILA也有贊助的運動總會有5個，分別為乒乓球、劍擊、空手道、滑浪風帆及體育舞蹈。

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以乒乓波總會為例，相信大家最熟悉的名字一定是獲得女子乒乓球團隊銅牌的三位女將：杜凱琹、蘇慧音及李皓晴，廖寶賢卻不希望品牌宣傳只集中於她們三個人身上，「整個乒乓球團隊有8至9位運動員出戰奧運，如我們只贊助其中三位女將，團隊中就會出現矛盾，我們的作風一向是支持整個總會。又有如劍擊總會，我們除了贊助知名的劍擊手如張小倫，吳諾弘等，甚至是他們的法籍教練也會支持。」

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FILA支持的劍擊、空手道及乒乓球隊也於奧運中獲佳績，不少人恭喜廖寶賢選秀成功，惟他表示，不會用獎牌去衡量運動員的價值，「一開始我們的初心並不是找一個金牌運動員，該運動員最終能否取得獎項，我們未必太大的關注。我們支持一個運動員與否，絕對不是以他們能否取得獎牌去衡量，因為這是計算不到的，如果大家只是以能否取得獎牌去衡量是否支持運動員，那麼在奧運前，品牌是否只集中支持李慧詩一個人便可以嗎？」

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奧運後香港人對運動員的關注度推高，廖寶賢也相信部分人對運動員的熱情難免只是「一時三刻」，但他指出，FILA會繼續協助宣傳運動員，也會在贊助活動方面繼續支持他們，「其實普羅大眾也是這樣的，見得多的話就會記得到，這方面我們會繼續支持運動員，保持他們的曝光，不斷去提醒市民去關注這一件事情。」

以上內容輯錄自《iMoney Focus》734期封面故事。

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記者：陳詠妍