【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元

每星期麥當勞App也會推出優惠，下周一（11月29日）推出第四十八週優惠。上周起推出的The Signature Collection系列，未來一周繼續應市。





▲ $27歎脆辣雞腿飽超值套餐 (+$5升級加大套餐/+$8升級大大啖套餐) [可重複使用]

▲ $34歎芝士安格斯超值套餐 [可重複使用] (+$5升級加大套餐/+$8升級大大啖套餐)

▲ 選購三重芝士安格斯/ 蘑菇安格斯超值套餐減$3 (+$5升級加大套餐/+$8升級大大啖套餐)

▲ [一人盛宴] $53歎三重芝士安格斯四道菜 包括三重芝士安格斯、中薯條、中汽水 及忌廉蘑菇粟米湯 (+$5升級加大套餐/+$8升級大大啖套餐) [可重複使用]

▲ 選購任何超值套餐可以$8加配忌廉蘑菇粟米湯 [可重複使用]

▲ 選購任何超值套餐可以$8.5加配意式田園蔬菜批 [可重複使用]

▲ 買滿$150即送 麥炸雞2件 (早上11時 - 午夜12時) 使用此優惠訂購滿 $120或以上， 免費送一客原味或蜜糖BBQ麥炸雞雞鎚2件。 $150只計算訂購食物之費用。

▲ $26 豬柳蛋漢堡配細粟米及飲品

▲ $17 歎魚柳飽配飲品 (細) [可重複使用] 自選飲品：細汽水/熱細港式奶茶(凍+$3)/ 熱細優質濃香咖啡 (凍+$3) McCafé 飲品 : 沖繩黑糖珍珠奶茶(凍中杯裝+$12起)/ 意式鮮奶咖啡(熱細杯裝+$5起/凍中杯裝+$12起) /美式咖啡(熱細杯裝 +$5起/凍中杯裝+$12起

▲ $18歎雞蛋漢堡飽配新地 [可重複使用] 新地可選朱古力或士多啤梨味

▲ 買滿$120即送麥樂雞(9件) (早上11時 - 午夜12時) 使用此優惠訂購滿 $120或以上， 免費送一客麥樂雞 (9件)。 $120只計算訂購食物之費用。

▲ $12 脆香雞翼配飲品(細) [可重複使用] 自選飲品：細汽水/熱細港式奶茶(凍+$3)/ 熱細優質濃香咖啡 (凍+$3) McCafé 飲品 : 沖繩黑糖珍珠奶茶(凍中杯裝+$12起)/ 意式鮮奶咖啡(熱細杯裝+$5起/凍中杯裝+$12起) /美式咖啡(熱細杯裝 +$5起/凍中杯裝+$12起)



下星期一起，麥當勞App繼續為用戶送上高達200元獨家優惠，包括多款期間限定美食。

最新的消費優惠，由12月1日至12月31日，麥當勞App用戶凡使用合資格銀聯卡通過Apple Pay於App內完成支付，即可享港幣40元減港幣10元優惠。

【聖誕打卡熱點】 旅發局20米巨型聖誕樹 11月26日降臨西九文化區，詳見【下一頁】

下週（11月29日起）麥當勞App將推出多款美食優惠，麥當勞於上周推出的麥當勞The Signature Collection期間限定「三重芝士安格斯」，未來一周仍繼續應市，最新登場的美食組合有「[一人盛宴] 53元歎三重芝士安格斯四道菜」，套餐除了包括三重芝士安格斯、中薯條和中汽水外，還會配上忌廉蘑菇粟米湯。



▲ 買滿$300即送麥炸雞六件 (早上11時 - 午夜12時) 使用此優惠訂購滿$300或以上，免費送原味或蜜糖BBQ麥炸雞六件。 $300只計算訂購食物之費用。

▲ $88麥炸雞二人餐 [可重複使用] 2件蜜糖BBQ麥炸雞+2件原味麥炸雞 +6件麥樂雞 配 1包大薯條 + 2個意式田園蔬菜批或蘋果批 + 2杯中汽水

▲ $35 原味麥炸雞(2件)套餐 [可重複使用] (+$5升級加大套餐/+$8升級大大啖套餐)

▲ $80 麥炸雞分享桶 [可重複使用] 6 件原味麥炸雞 或$85歎6件蜜糖BBQ 麥炸雞 或$85歎3件蜜糖BBQ + 3件原味麥炸雞

▲ $38 蜜糖 BBQ 麥炸雞(2件)套餐 [可重複使用] (+$5升級加大套餐/+$8升級大大啖套餐)

▲ 選購超值套餐減$5 [可重複使用] (早上 11 時 – 午夜12 時) 不適用於脆辣雞腿飽系列超值套餐、麥炸雞系列超值套餐、麥麥食超值套餐包括(麥樂雞(6件) 和豬柳蛋漢堡套餐)及麥當勞App內最新推介版面內的套餐

▲ $39 從不孤單一人快樂晚餐 [可重複使用] 可選巨無霸或板燒雞腿飽或雙層魚柳飽 超值套餐配意式田園蔬菜批或蘋果批 (+$5 升級加大套餐/+$8升級大大啖套餐)



另外，顧客還可憑「選購三重芝士安格斯/ 蘑菇安格斯超值套餐減3元」享受安格斯套餐，而新產品如「意式田園蔬菜批」和「忌廉蘑菇粟米湯」亦有優惠。

【國家隊訪港】內地奧運健兒下周訪港名單公布 運動員不可自行離團去shopping，詳見【下一頁】

另外也有其他美味優惠，如「27元歎脆辣雞腿飽超值套餐」、「下午茶 12元脆香雞翼配飲品(細)」、「17元歎魚柳飽配飲品(細)」及「18元歎雞蛋漢堡飽配新地」優惠。

【一級歷史建築】主教山配水庫12月15日起免費開放公眾參觀 設約90分鐘導賞團，詳見【下一頁】

麥當勞 X 銀聯滿 $40 減 $10 優惠

 活動推廣期為2021年12月1日至12月31日，包括首尾兩日。

 優惠只適用於麥當勞App以合資格銀聯卡通過Apple Pay完成支付。持卡人可通過Apple設備綁定中銀香港（信用卡及提款卡）、恒生銀行（信用卡及提款卡）、滙豐銀行（信用卡及提款卡）、東亞銀行（信用卡）、安信信貸（信用卡） 、工銀亞洲（信用卡）、建設銀行(亞洲) （信用卡）、渣打銀行(香港) （提款卡）、拍住賞（預付卡）以享受優惠。

 優惠適用於指定的發卡機構所發行之卡號以62開頭的銀聯信用卡及借記卡(即ATM卡)(下稱「銀聯卡」) 。詳情請瀏覽http://www.unionpayintl.com/hk/servicesProducts/products/innovativeProducts/mobilePayment/mobilequickpass.shtml

 每張合資格銀聯卡每日(按系統時間即前一天晚上12時至第二天晚上11時59分59秒計)只限享用優惠一次，折扣會於付款時直接扣除並於Apple銀包顯示。

 此優惠只適用於香港麥當勞App。參與之餐廳可隨時由香港麥當勞 ® 決定或更改，恕不另行通知。

 折扣金額不可兌換現金、其他貨品及不可轉讓。優惠以單一合資格消費淨額計算，所有分拆消費的交易均不可享此優惠。

 此優惠不適用於購買禮券、禮品卡、換購貨品、塑膠購物袋收費、送貨服務費、其他服務項目（包括但不限於捐款、增值服務(包括但不限於八達通、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG電子錢包及其他儲值卡或裝置)）、未誌賬／取消／退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之消費簽賬。

 此優惠不適用於各種形式的麥當勞®派對、主題派對、校園美食服務、24小時麥麥送®及第三方外送服務。

 推廣期內之優惠名額有限，先到先得，額滿後優惠隨之結束。

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記者：陳詠妍