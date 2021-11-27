【著數優惠】麥當勞App又有新優惠 用銀聯卡通過Apple Pay消費滿40元 可減10元

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每星期麥當勞App也會推出優惠，下周一（11月29日）推出第四十八週優惠。上周起推出的The Signature Collection系列，未來一周繼續應市。
下星期一起，麥當勞App繼續為用戶送上高達200元獨家優惠，包括多款期間限定美食。
最新的消費優惠，由12月1日至12月31日，麥當勞App用戶凡使用合資格銀聯卡通過Apple Pay於App內完成支付，即可享港幣40元減港幣10元優惠。
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下週（11月29日起）麥當勞App將推出多款美食優惠，麥當勞於上周推出的麥當勞The Signature Collection期間限定「三重芝士安格斯」，未來一周仍繼續應市，最新登場的美食組合有「[一人盛宴] 53元歎三重芝士安格斯四道菜」，套餐除了包括三重芝士安格斯、中薯條和中汽水外，還會配上忌廉蘑菇粟米湯。
另外，顧客還可憑「選購三重芝士安格斯/ 蘑菇安格斯超值套餐減3元」享受安格斯套餐，而新產品如「意式田園蔬菜批」和「忌廉蘑菇粟米湯」亦有優惠。
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另外也有其他美味優惠，如「27元歎脆辣雞腿飽超值套餐」、「下午茶 12元脆香雞翼配飲品(細)」、「17元歎魚柳飽配飲品(細)」及「18元歎雞蛋漢堡飽配新地」優惠。
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麥當勞X銀聯滿$40減$10優惠
活動推廣期為2021年12月1日至12月31日，包括首尾兩日。
優惠只適用於麥當勞App以合資格銀聯卡通過Apple Pay完成支付。持卡人可通過Apple設備綁定中銀香港（信用卡及提款卡）、恒生銀行（信用卡及提款卡）、滙豐銀行（信用卡及提款卡）、東亞銀行（信用卡）、安信信貸（信用卡） 、工銀亞洲（信用卡）、建設銀行(亞洲) （信用卡）、渣打銀行(香港) （提款卡）、拍住賞（預付卡）以享受優惠。
優惠適用於指定的發卡機構所發行之卡號以62開頭的銀聯信用卡及借記卡(即ATM卡)(下稱「銀聯卡」) 。詳情請瀏覽http://www.unionpayintl.com/hk/servicesProducts/products/innovativeProducts/mobilePayment/mobilequickpass.shtml
每張合資格銀聯卡每日(按系統時間即前一天晚上12時至第二天晚上11時59分59秒計)只限享用優惠一次，折扣會於付款時直接扣除並於Apple銀包顯示。
此優惠只適用於香港麥當勞App。參與之餐廳可隨時由香港麥當勞®決定或更改，恕不另行通知。
折扣金額不可兌換現金、其他貨品及不可轉讓。優惠以單一合資格消費淨額計算，所有分拆消費的交易均不可享此優惠。
此優惠不適用於購買禮券、禮品卡、換購貨品、塑膠購物袋收費、送貨服務費、其他服務項目（包括但不限於捐款、增值服務(包括但不限於八達通、支付寶、微信支付、「拍住賞」、TNG電子錢包及其他儲值卡或裝置)）、未誌賬／取消／退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之消費簽賬。
此優惠不適用於各種形式的麥當勞®派對、主題派對、校園美食服務、24小時麥麥送®及第三方外送服務。
推廣期內之優惠名額有限，先到先得，額滿後優惠隨之結束。
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記者：陳詠妍