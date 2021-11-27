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【樓市奇話】服務式住宅位處垃圾站旁 90呎單位細過車位 呎租高達89元貴過九龍站

理財智慧 10:03 2021/11/27

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年輕人上車買樓難，數年前地產商紛紛興建迷你單位攻上車客，納米樓及龍床盤於過去數年充斥住宅市場，其中全港最細的一手新盤也是在近幾年誕生，如了被喻為「龍床盤」的屯門「菁雋」，全盤最細的單位只有128平方呎，細絕全港。最近九龍城一幢翻新後的服務式住宅，最細單位的實用面積只有90平方呎，租金由8,000元起，換言之呎租高達89元， 貴過九龍站。

 

物業位於垃圾站旁

【理財熱話】擺酒遇餐廳特別要求 列明封「3個喜氣紅包」給員工 家屬驚訝：以前結婚從沒遇過，詳見【下一頁


位於九龍城龍崗道34號、名為H34的服務式住宅，位於龍崗道垃圾迴站旁，物業樓高7層，原為中電（00002）旗下物業，原為職員宿舍，物業早前以3,950萬元易手。最近該物業被翻新成服務式住宅，據張貼於物業外的廣告，單位實用面積由90至180平方呎。據規劃署的規定，一個標準私家車位面積約135平方呎，可見以上物業最細單位的面積較車位還要細。

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【樓市熱話】村屋VS私樓？ 大埔男擁600萬儲蓄 欲同區買700萬以下單位感糾結，詳見【下一頁


同時，H34的租金由8,000元起，按此計算，呎租高達88元，現時九龍站豪宅的呎租達50餘至60餘元，可見以上九龍城服務式住宅的租金非常誇張。
不過，以上物業位於九龍城區41 校網，此校網內有多間傳統皇牌名校，如喇沙、瑪利諾等，引來最多區外家長爭奪學位，故不排除以上服務式住宅可吸引到家長租入。

【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

納米樓 服務式住宅 九龍城 九龍站

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