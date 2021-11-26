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【騰訊700】傳最少9間國企以安全為由 限制員工使用微信

股樓投資 23:47 2021/11/26

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繼工信部要求騰訊（00700）旗下所有App暫停更新後，外電近日亦報道，部分內地國企以安全為由，限制員工使用騰訊旗下的微信平台。騰訊周五收報463.4元，跌3%。

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股  詳情請看【下一頁

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報道引述消息人士指，包括中國移動（00941）、建設銀行（00939）及中石油（00857）在內的至少9家國企的管理層，要求員工刪除微信上的工作通訊群組，指敏感資料可能有安全問題，又警告員工謹慎使用「微信公眾號」。報道又指，部分國企已要求員工將工作相關群組轉移到其他溝通平台，但相信整個轉移過程需時。消息指，國企員工將轉用企業內部的傳訊平台，和阿里巴巴（09988）旗下的企業版即時通訊應用軟件「釘釘」及WeCom等。

美團上季盈轉虧蝕100億人幣 預期本季外賣交易量增幅放緩   詳情請看【下一頁

工信部11月初公布38款違規應用程式，當中包括騰訊新聞及QQ音樂等，要求應用程式在11月9日前整改，否則當局或將採取進一步行動。近日再傳出工信部指騰訊要求騰訊即日起至12月31日期間，暫停推出新應用程式及現有應用程式的更新版本，待當局作技術檢查，如檢測合格才能正常上架。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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