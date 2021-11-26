▲ 【恒大汽車708】恒大汽車：完成處置部份海外資產及股權 退還未動工用地

恒大汽車 （00708） 發公告指，完成處置部份海外資產及股東權益，並退還未動工土地，涉資12.8億元人民幣。恒大汽車指，公司仍然在接觸不同的潛在投資者，為集團引入資金，截至公告日期仍然在磋商過程中。

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公告指，為提高整體效益及補充營運資金，集團一直積極與潛在買家洽談出售部分養生谷、新能源汽車生活項目及其他資產。於公告日期，已經完成處置附屬公司Evergrande Hofer Powerchain Gmbh持有的大部分資產及集團於Meneco AB中持有的相關股東權益；同時，向公司獨立第三方出售集團於Protean Electric Holdings Limited及E -Traction Europe B.V.中分別持有的股東權益的交易亦於近期完成。

另外，公司已退還未動工的生活配套用地和工業用地合計266.33萬平方米，涉及7個項目，總金額12.84億元人民幣。上述退地款主要用於工程建設和支付農民工工資、 支付剩餘地塊土地款，部分退地款已被政府沒收。

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