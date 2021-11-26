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【耀才業績】耀才證券中期純利跌近15%　計劃續拓實體分行擴大銷售網絡

股市 23:08 2021/11/26

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【耀才業績】耀才證券中期純利跌近15%　計劃續拓實體分行擴大銷售網絡

耀才證券 （01428） 公布截至9月底止的中期業績，期內收入5.67億元，按年跌2.8%；純利約2.95億元，按年跌14.8%，每股純利約17.38仙，不派中期息。

耀才稱，期內新開立戶口2.85萬個，戶口總數增加至51.1萬個，按年增25.9%；客戶資產上升27.8%至約685 億元。

集團又指，港交所在期間總成交金額錄得196,591億元，按年上升22.8%，帶動證券經紀業務保持穩定增長，證券經紀佣金收入錄得2.34億元，按年增6.4%。此外，日均孖展借貸上升74.5%至108.0億元，孖展融資利息收入為1.78億元，較去年同期上升55.9%，耀才稱，致力實施有效的信貸監控程序，以嚴防錄得任何壞賬的情況出現。

耀才提到，將繼續採取積極進取的發展策略，在產品、服務及市場優惠上不斷推陳出新，以擴大客戶群；住後會物色地理位置優越和人流繁密的舖位開設分行，務求擴大銷售網絡；並會繼續搜羅及拓展全球投資產品，以迎合不同客戶的需要。

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編輯：李哲毅

港股 耀才證券金融（01428）

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