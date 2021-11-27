【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】郁啲就拔牙？摩洛哥牙醫

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穆罕默德的牙齒一向不美觀，初認識他時，
這天他提議到牙醫清潔牙齒，可惜，在Erfoud 及Rissani 小鎮牙醫診所，仲令人沮喪及經常吃閉門羹，
經朋友介紹下，決定去卡薩布蘭卡走一趟，
下午约四點到達牙醫醫院，這間醫院規模頗大，
我倆唯有又待明天吧！
今早最終有醫生應診，該牙醫幫穆罕默德檢查牙齒後，
我問穆罕默德那幾隻蛀牙？牙齒無得修補？為何要拔掉，
真的不明白，拔掉牙齒可以直接解決問題，或是想賺多一些金錢？
記得有次穆罕默德的表妹牙痛，開車送她到牙醫診所，
在這裏不難發現他們没有好好保護牙齒，看他們的年紀並不是年長，
曾經看見穆罕默德的朋友用牙齒開玻璃瓶蓋，當刻已目定口呆，
作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
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撰文 : Apple (陳偉嫦）
欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子