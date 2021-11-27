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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】郁啲就拔牙？摩洛哥牙醫

名人薈萃 09:19 2021/11/27

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穆罕默德的牙齒一向不美觀，初認識他時，也曾瞭解他有否抽煙習慣，因為，這排牙齒確實令人聯想他是煙民，他娓娓道出為何擁有偏黃的牙齒。

這天他提議到牙醫清潔牙齒，可惜，在Erfoud 及Rissani 小鎮牙醫診所，仲令人沮喪及經常吃閉門羹，電話查詢一日復一日應診，最後牙醫開門了，原來又沒有洗牙服務。

卡薩布蘭卡具規模的牙科醫院

經朋友介紹下，決定去卡薩布蘭卡走一趟，諗大城市的牙醫質素較好。

下午约四點到達牙醫醫院，這間醫院規模頗大，我倆步入查詢瞭解收費後，職員說營業時間至五點，明早再來。

我倆唯有又待明天吧！

今早最終有醫生應診，該牙醫幫穆罕默德檢查牙齒後，在旁的一助護從藥房取洗牙用品，而我一直坐在旁邊看著，整個洗牙過程只花半小時，隨後牙醫和穆罕默德交談一會，穆罕默德解釋說，他有三隻蛀牙，需要拔掉，另有五隻清潔牙垢，額外付3800元(DH) （约港幣3,500元），聽後這收費非常貴，且不知道是否真的可以清除牙垢（真的沒有信心）。

牙醫正在幫穆罕默德洗牙

開放式的診療室

我問穆罕默德那幾隻蛀牙？牙齒無得修補？為何要拔掉，他說沒有痛楚感覺，應該是少許。

真的不明白，拔掉牙齒可以直接解決問題，或是想賺多一些金錢？

記得有次穆罕默德的表妹牙痛，開車送她到牙醫診所，途中問她那裹痛，她張開口指着，我看見發黑的大牙便向穆罕默德說，這牙齒應該要拔掉了。

在這裏不難發現他們没有好好保護牙齒，看他們的年紀並不是年長，但牙齒已脱掉了不少。

曾經看見穆罕默德的朋友用牙齒開玻璃瓶蓋，當刻已目定口呆，我告訴他牙齒是非常貴重的，不應該這樣做，可惜他們不當一回事，我唯有和穆罕默德說，千萬不要做愚蠢的事，希望他明白啦！

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

Facebook：蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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