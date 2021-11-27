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【玄人‧峰語@iM網欄】室內佈局的兩大重要位置

名人薈萃 10:01 2021/11/27

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年近歲晚，很多朋友及讀者都希望來年更勝一籌，都會問及風水上有何佈局，可以為自己增運、增財、添健康。坦白說，如果單就流年玄空飛星去佈局，一定是以偏蓋全，而且每間屋納氣不同，先天原局玄空飛星盤很易起錯，當流年飛星併進去解局時，很多時後都會斷錯症，因此，我很少會隔空去給流年風水意見的。不過，有些傳統風水學的學理，道理上是放諸四海皆可，因此讀者們也可留意以下室內的佈局。

之前已經跟大家說過，風水首重「巒頭』，而巒頭再分「內巒頭』及「外巒頭』，而前者是指室內的間隔、設計。在內巒頭上，有兩個位置我們會特別留意，一是大門，一是大門對著客廳45度的斜角位置。雖然現代陽宅大多有露台，主要是單位向外最大的氣口，但大門始終是人口主要出入的地方，所以大門的佈局，風水學上也很看重。門口代表入口，也象徵人口衣食，因此亦主「健康』。然而，很多人在門口會放鞋的，這也是正常不過我安排，不過，鞋主不潔，有些情況門口更是先天病位，如果將鞋子亂放，其實會形成一種不好的理氣，加速病氣的的力量。因此，最好要將之放在鞋櫃之內，令整個門口環境看下去整潔，在內巒頭上已是健康的風水了。

至於大門對著客廳45度的斜角位置，傳統風水學上也會視為財位，如果門開在房屋的左邊，財位就在右對角線45 度角；如果門開在房屋的右邊，財位就在左對角線45 度角；如門開在中間，左右兩邊的45度角都可成為財位。當然，很多人都不明白為何傳統上視為財位呢？ 因為傳統中國屋的建築是大門向外，入了門後，廳內都是藏風納氣的地方，由於有收納象徵財(財不一定是指錢，可以是戰利品)，因此風水上也大門對角為財位, 是旺氣凝聚的所在地。


理論上，財位要光明，有氣到，不適宜受到壓制，如果財位上方有的橫樑，也放滿了雜物，又或者放大物去阻塞，都是壓抑財位的象徵，是一種不好的風水，令財運大打折扣。另外，財位需依靠堅固的牆面，有收納收藏，藏風聚氣之效。然而，很多新一代的陽宅，那位置都是落地玻璃或露台，在這情況下，最後是最好加裝窗簾，讓財氣不會外漏。
但有一點大家要留意，這個內巒頭的財位，只是一個象徵，因為整家屋的風水不是單靠一兩個位置來決定，要整個宅去看及配命主才去決定。不過，上述所言的內巒頭佈局，也有一定的決定性影響，此二位置安排得宜及理想，至少已減少了不少麻煩。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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