【玄人‧峰語@iM網欄】室內佈局的兩大重要位置





年近歲晚，很多朋友及讀者都希望來年更勝一籌， 都會問及風水上有何佈局，可以為自己增運、增財、添健康。 坦白說，如果單就流年玄空飛星去佈局，一定是以偏蓋全， 而且每間屋納氣不同，先天原局玄空飛星盤很易起錯， 當流年飛星併進去解局時，很多時後都會斷錯症，因此， 我很少會隔空去給流年風水意見的。不過，有些傳統風水學的學理， 道理上是放諸四海皆可，因此讀者們也可留意以下室內的佈局。



之前已經跟大家說過，風水首重「巒頭』，而巒頭再分「內巒頭』 及「外巒頭』，而前者是指室內的間隔、設計。在內巒頭上， 有兩個位置我們會特別留意，一是大門，一是大門對著客廳45度的 斜角位置。雖然現代陽宅大多有露台，主要是單位向外最大的氣口， 但大門始終是人口主要出入的地方，所以大門的佈局， 風水學上也很看重。門口代表入口，也象徵人口衣食，因此亦主「 健康』。然而，很多人在門口會放鞋的，這也是正常不過我安排， 不過，鞋主不潔，有些情況門口更是先天病位，如果將鞋子亂放， 其實會形成一種不好的理氣，加速病氣的的力量。因此， 最好要將之放在鞋櫃之內，令整個門口環境看下去整潔， 在內巒頭上已是健康的風水了。



至於大門對著客廳45度的斜角位置，傳統風水學上也會視為財位， 如果門開在房屋的左邊，財位就在右對角線45 度角；如果門開在房屋的右邊，財位就在左對角線45 度角；如門開在中間，左右兩邊的45度角都可成為財位。當然， 很多人都不明白為何傳統上視為財位呢？ 因為傳統中國屋的建築是大門向外，入了門後， 廳內都是藏風納氣的地方，由於有收納象徵財(財不一定是指錢， 可以是戰利品)，因此風水上也大門對角為財位, 是旺氣凝聚的所在地。

撰文 : 羅奇峰 欄名 : 玄人‧峰語