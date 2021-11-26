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【業績│零售股】優品360半年實際多賺逾5成　派中期息1.5港仙 、擬拓批發業務

股市 23:02 2021/11/26

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【業績│零售股】優品360半年實際多賺逾5成　派中期息1.5港仙 、擬拓批發業務

早前已發盈警的優品360 （02360） 公布，截至9月底，半年收入按年增22%至8.6億元，公司稱，收入增加受惠於擴張策略及產品組合改良。優品360半年純利按年跌36%至2269.9萬元，不過若撇除去年同期政府「保就業」等特殊補貼收入，半年純利按年增56.5%。優品360擬派中期股息每股派1.5港仙，按年少25%。

截至9月底，優品360於香港擁有124間零售店舖，按年增12間；澳門5間，按年增2間。

優品360表示，將繼續尋找適當機會拓展香港及澳門零售網絡，並持續審視店舖的區域分佈，尤其加大於住宅區域佈局，以更好地滿足本地社區的消費需求，不時審視市場的店面擴張機會，持續調整現有零售店舖之空間佈局

優品360續指，集團未來會將業務由商家對顧客（B2C）拓展至企業對企業（B2B），展望將集團的自家品牌產品以及其他進口產品，以批發形式出售予本港其他零售商，甚至其他海外市場的企業，為集團帶來更多穩定收入來源。

相關文章：【盈警】優品360料半年純利跌35至40%　不計政府補貼多賺近50%

【優品360】優品360夥膳心連基金派600個福袋及7200張食物券

【業績│零售股】優品360財年多賺5.7倍 派末期息2.5仙

編輯：曾樂詩

 

港股 優品360（02360） 業績公布

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