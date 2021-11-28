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【山地悠遊人生@iM網欄】蔬菜之皇-朝鮮薊(下)

名人薈萃 08:00 2021/11/28

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蔬菜之皇朝鮮薊含豐富營養，還可以可預防血壓和血糖控制，降低膽固醇。但朝鮮薊含有的洋薊酸會使搭配的葡萄酒出現金屬味，嘗不出酒的原味，是「紅酒殺手」，不能配好的紅酒。相反酒後吃朝鮮薊有助於保護肝臟。而且配以其他食物吃起來，所有食物都是甜的。

這顆朝鮮薊花蕾已經散開，纖維較粗

挑選及處理方式

挑選朝鮮薊時要選擇含苞的，花蕾密合者較佳，無黑點者較新鮮，選重量大，拿在手裡沉沉的品質更好。

 

朝鮮薊要怎麼吃

整顆清蒸、水煮、烤或切片炸皆可。朝鮮薊表面粗糙，處理朝鮮薊時，要小心手不要被刮傷了。切掉莖部，去除最外層苞片。

 

 

整顆水煮

整棵放入深鍋中，加冷水煮約30-50分鐘，視乎大小，直到花瓣可以從底部輕易拔出來代表已經熟透，完全沒有任何技術含量。

 

 

整顆水煮或燒烤的朝鮮薊，不是整片吃下肚，要把朝鮮薊的花瓣一片一片的摘下，葉片前端白色的軟嫰部位可以吃的，食用時，直接沾著油醋醤，放入口用牙齒咬嫩的部分，其他綠色部份棄掉。花很長的時間一層層撥開，吃完葉片後，才吃到精華部分，薊心內部白色的肉，但要小心，花心中間佈滿軟毛不能吃，建議用刀或湯匙刮去這一大堆軟毛後，最中心有肉部位才可以吃。絕不要錯過這種越食越滋味，越吃越清甜的美食。

 

水煮30-50分鐘（用高壓鍋只需10分鐘）

醬汁：橄欖油+ 檸檬汁+黑椒+醬油

 

葉片只有底部偏白色的部位可以吃，用牙齒把底部的肥美的嫩肉質部分咬下，剩下的則會丟棄。

 

注意！朝鮮薊中間絨毛不能食用！

 

烤過的更美味

在煮熟的朝鮮薊淋上橄欖油，在花蕾縫隙間塞入餡料，例如雞蛋、芝士，同樣一片片掰下食用。一片一片剝下苞片最後嘗到期待的中心，吃起來像是澱粉質較低的菱角，清香又有滿足感。

烤朝鮮薊：去除莖部後，切掉朝鮮薊上方1/3的部位；因為纖維粗糙，再用剪刀修剪花蕾尖端。這步驟主要是為了避免食用時刮傷舌頭，也可縮短烹煮時間。

1，切掉下方長長的莖，此部份纖維較粗，比較少拿來吃。

 

2，切掉朝鮮薊的頭尾，並把所有葉片的尖端剪掉。

 

3，把準備好的朝鮮薊放到鋪開的錫紙上，撒上橄欖油、鹽、黑胡椒，加上蒜泥並抹勻。

 

4，在朝鮮薊的空隙釀入香芹末，鋪滿帕爾瑪乳酪（Parmesan Cheese），再在表面掃上橄欖油，撒一層黑胡椒。

 

5，處理後的朝鮮薊用錫紙包好，放入 220℃預熱好的烤箱里，烤 1 小時 20 分鐘。

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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