【山地悠遊人生@iM網欄】蔬菜之皇-朝鮮薊(下)

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【假日好去處】漁護署更新紅葉指數 秋冬紅葉楓香林
蔬菜之皇朝鮮薊含豐富營養，還可以可預防血壓和血糖控制，
挑選及處理方式
挑選朝鮮薊時要選擇含苞的，花蕾密合者較佳，無黑點者較新鮮，
朝鮮薊要怎麼吃
整顆清蒸、水煮、烤或切片炸皆可。朝鮮薊表面粗糙，
整顆水煮
整棵放入深鍋中，加冷水煮約30-50分鐘，視乎大小，
整顆水煮或燒烤的朝鮮薊，不是整片吃下肚，
水煮30-50分鐘（用高壓鍋只需10分鐘）
醬汁：橄欖油+ 檸檬汁+黑椒+醬油
葉片只有底部偏白色的部位可以吃，
注意！朝鮮薊中間絨毛不能食用！
烤過的更美味
在煮熟的朝鮮薊淋上橄欖油，在花蕾縫隙間塞入餡料，例如雞蛋、
烤朝鮮薊：去除莖部後，切掉朝鮮薊上方1/3的部位；
1，切掉下方長長的莖，此部份纖維較粗，比較少拿來吃。
2，切掉朝鮮薊的頭尾，並把所有葉片的尖端剪掉。
3，把準備好的朝鮮薊放到鋪開的錫紙上，撒上橄欖油、鹽、
4，在朝鮮薊的空隙釀入香芹末，鋪滿帕爾瑪乳酪（Parmesa
5，處理後的朝鮮薊用錫紙包好，放入 220℃預熱好的烤箱里，烤 1 小時 20 分鐘。
作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！
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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）
欄名 : 山地悠遊人生