【新股IPO】泰邦生物擬明年來港上市 集資最多10億美元

引述外電報道，今年4月從美國納斯達克退市的泰邦生物有意明年來港上市，擬計劃集資最多10億美元，公司現正已與潛在財務顧問進行初步討論。

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泰邦生物於2009年在納斯達克交易所上市，今年4月以每股120美元完成私有化收購，總估值約為47.6億美元（約371億港元）。

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根據泰邦官網資料，公司成立於2002年，是中國領先的綜合性血液製品和生物醫藥企業，核心業務包括血液製品和生物製品的研發、生產和銷售。

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記者：張以正