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【新股IPO】泰邦生物擬明年來港上市 集資最多10億美元

股樓投資 23:09 2021/11/26

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引述外電報道，今年4月從美國納斯達克退市的泰邦生物有意明年來港上市，擬計劃集資最多10億美元，公司現正已與潛在財務顧問進行初步討論。

【ViuTV吉祥物】ViuTV鎮台之寶除了姜濤 仲有佢...生啤負責氹人開心只送不賣【見下頁】

泰邦生物於2009年在納斯達克交易所上市，今年4月以每股120美元完成私有化收購，總估值約為47.6億美元（約371億港元）。

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根據泰邦官網資料，公司成立於2002年，是中國領先的綜合性血液製品和生物醫藥企業，核心業務包括血液製品和生物製品的研發、生產和銷售。

同場加映：【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

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記者：張以正

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