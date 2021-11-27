【餓「新」嘗啖＠iM網】捉住大閘蟹的尾巴 由頭蟹到尾

時間過得真快，眨眼間就到十二月。無論今年過得如何，是好是壞半好半壞？都得感恩能夠在疫境下健康平安地過活，這看似平凡的幸然，其實並非必然。走到十二月，相信吃貨們最大的感受不是聖誕將至，而是大閘蟹已開到荼靡，蟹季將了。

今年吃了不少大閘蟹，蒸、烚、焗都試過，水準來講，都不會太差，倒是前陣子坊間大閘蟹買少見少，相熟賣家謂國內來貨出現斷層，不信邪的我們硬要到處找來吃，那次真的很一般，想來該是養在香港一段時間餓瘦了。幸好最近又有肥蟹出籠，趕快捉住大閘蟹的尾巴，狠狠地吃牠一頓，儲足思念，等待來年相見。

食大閘蟹當然是吃應節大蟹套餐最划算，坊間很多餐廳都以此作招徠。這裏不作比較，倒是近日去奧海城的「家上海」吃了「珍味大閘蟹套餐」，當中包括清蒸大閘蟹（五兩）、江南四式拼盤、淮安蟹粉花膠三絲羮、蟹粉瑤柱賽螃蟹、蟹粉鹹肉扒花菜及蟹炒飯，貫徹始終，由頭「蟹」到尾，很是愜意。

▲ 江蘇太湖大閘蟹

▲ 過了這季，想吃肥美大閘蟹就得等明年



首先上的是江南四式拼盤， 陳醋紅蜇頭爽脆，味道微酸夠開胃；水晶肴肉晶瑩剔透色澤誘人；四喜烤麩夠入味；淮鹽溏心燻蛋滲着淡淡煙燻香氣，入口醇香。冷盤過後是一盅熱騰騰橙黃色的淮安蟹粉花膠三絲羹，入口濃稠，料足湯底鮮甜。

▲ 江南四式拼盤

▲ 淮安蟹粉花膠三絲羮



再來就是足五兩的時令清蒸大閘蟹，一枱人一大盤出，甚有氣勢，未食先興奮。來自江蘇太湖的大閘蟹膏多肉厚，拆開蟹蓋，甘黃蟹膏夾雜白膏，入口香軟細膩，時而油香滿溢時而幼滑黏糯，沾上蟹醋，更是相得益彰，味道更加鮮甜。蟹配蟹醋自是「最佳拍檔」，如果加上陳年花雕，就更是黃金組合。這天我們另以優惠價50元追加古越龍山花雕酒一壼，吃得更加盡興。

▲ 蟹粉瑤柱賽螃蟹



之後蟹粉美食陸續上桌，賽螃蟹本來是沒蟹的，以蛋白黃花魚模仿蟹肉，故名「賽」螃蟹，但這天吃的蟹粉賽螃蟹，除了瑤柱蛋白和魚肉絲外，還添上鮮香蟹粉，賣相更吸引外，味道亦更勝一籌，螃蟹賽螃蟹，無與爭輝。

▲ 蟹粉鹹肉扒花菜

▲ 粒粒分明的蟹炒飯



蟹粉鹹肉扒花椰菜，鮮香蟹粉毫不吝嗇地置於菜花上，加上鹹肉提鮮，令平淡的花菜即時鹵鹹鮮得宜。蟹黃炒飯看似簡單平凡，卻是最能直接品嘗蟹粉的鮮味，這飯炒得粒粒分明，色澤金黃，口感煙韌，平凡中見不平凡。最後來碗驅寒「夠薑芝麻湯丸」，大滿足。這套餐主要以蟹及蟹粉作招徠，方便喜歡啖啖肉的蟹痴。

▲ 花雕絕配大閘蟹

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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