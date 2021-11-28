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【無與輪比@iM網欄】換了電動車 全新習慣的交通工具

名人薈萃 08:16 2021/11/28

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很多朋友知道筆者換了電動車之後，都追問電動車的好處和壞處。汽車使用了幾個星期，大致上已經適應。基本上，初由油車轉往電車的車主，只要在心態上將之視作全新事物，而非套用過去十年八載的經驗進電車，要適應並非難事。

1.    能源
電車跟油車的分別，當然是能源。很多人嫌充電需時，比起油車幾分鐘便可注滿燃油麻煩太多。可不妨將電車視作手機，又或是家中的DYSON吸塵機，用完便充電，將電池保持在較高水平，而非像油車，著燈才注油。家中無叉機？香港大部分大型停車場都有充電設施，晚飯、購物、充電同時進行便是，當然，充電時亦須顧及其他使用者感受，充完了定要將車駛走。

2.    保險
筆者駕的是Tesla，保費出名較高，即使像筆者般Full-NCB，全保也須五位數字；可是Model Y LR雖然是家庭車定位，由靜止至100km/h需時僅5秒，相當於平治GLC 43 AMG的加速力，保費當然不會便宜。

3.    保養
傳統汽車須定期更換機油、油隔、風隔等消耗品，而多數代理亦只會為定期回廠保養的汽車提供保用服務；可Tesla沒有引擎，而摩打本身就有牽引力，駕駛時「收電」車子便會減速，無形中連「迫力皮」的損耗亦都甚少，車廠亦無要求車主定期返廠，便提供4年或8萬公里的基本汽車保養，以及8年或19.2萬公里電池摩打保養，每年也省下了萬多元的「保護費」。

4.    牌費
這部分是其中一個筆者決心換車的原因，筆者原先的座駕是2000cc柴油私家車，每年牌費9396元；電動車的牌費以重量計算，首千公斤572元，其後每250公斤124元，Model Y LR 重量為1981Kg，即每年牌費1068元，點輸？

5.    駕駛
柴油車的特點是扭力大，加速力亦都相應較大，可畢竟是內燃機，轉數須逐步提升；電動車用的是摩打，扭力「話來就來」，因此瞬間加速力比柴油車更強。

6.    空間
相較燃油車，電車的零件更少，只要覓得空間放置電池及摩打，基本上無甚大部件，因此Model Y的儲物空間逾2000公升，比同級多四、五成；而且其四驅系統由兩個摩打構成，並無中軸，車內空間自然更大。

 

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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