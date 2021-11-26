【新股IPO】印尼極兔快遞完成上市前融資 引入騰訊紅杉

引述外電報道，印尼極兔快遞之前盛傳最快於明年第一季來港上市，而近日該公司率先完成最新一輪上市前融資涉及25億美元，並引入騰訊（00700）、海納亞洲創投基金及紅杉資本中國，現有股東博裕資本及高瓴資本亦有份參與投資，預期其估值將達200億美元。

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報道指，是次融資所得資金除了用於來港上市之外，亦會用於在中國及拉丁美洲擴充業務。早前曾有市場消息指，極兔快遞考慮將首次公開發售(IPO)地點由美國移師香港，目標籌集10億美元，並已委聘美銀、中金及摩根士丹利負責上市事宜。

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記者：張以正